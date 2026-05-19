放下對抗 讓人民安居樂業

賴總統就職即將滿二周年，府院列舉政績，人民當然樂見政府有成績；但政績不是用來自誇，而是要落實在人民生活裡。經濟成長、台股創高、國防預算增加，都不能取代人民最基本的期待；亦即生活安定、社會和諧、政府守法、兩岸和平。

台灣面對的國際情勢嚴峻，美中角力、川習互動、台海風險，任何一步都牽動國家安全。中華民國是主權獨立國家，兩岸治權互不隸屬，這是事實；但愈是如此，執政者愈應冷靜務實，妥善處理兩岸關係。外交困境要突破，國家尊嚴要維護，更要維繫和平。軍購是備戰、避戰，不是求戰；人民盼望的不過是孩子能安心上學、企業能安心投資、家庭能安心生活。

對內也是如此，朝野對抗沒真正贏家。執政黨若總是把監督視為敵意，把不同意見視為雜音，就只剩下權力傲慢；在野黨若只是無端反對，也難以取得人民信任。民主政治本來就需要監督，沒有監督則權力失衡；但監督應基於公共利益，而非只剩政黨攻防。近年朝野衝突不斷，行政院對立法院三讀通過之法案頻繁提出覆議，甚至出現「不副署、不公布、不執行」等爭議，已創下憲政惡例。以政治對抗凌駕制度運作，不僅加深朝野僵局，更傷害民主憲政制度。

依法行政是政府的義務，法律經國會三讀通過，行政機關即應依憲政程序處理，縱使有爭議也不能選擇性守法；政府若不尊重法制，就難以要求人民相信法治。

執政二周年，該做的不是「自我慶功」，而是誠實面對人民的期待與不滿。賴總統若要留下歷史定位，關鍵不在於口號多響亮；能化解民怨、團結全民、讓人民安居樂業；得民心才能名留青史，失民心則終究難以面對歷史的裁決。尤其當前物價、房價、育兒、長照、青年低薪等問題，仍是許多家庭最沉重的壓力，執政者實應苦民所苦、急民所急。政黨鬥爭輸贏，比不上人民對安定生活與看見未來希望的期待。

台灣的對立已經太多，缺乏的是能讓社會降溫的領導人。剩下的兩年任期，賴總統若能放下對抗思維，尊重國會、團結朝野、穩定兩岸、照顧民生，才真正是人民之福。