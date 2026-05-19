讀家觀點／實質減碳 才是企業國際競爭力

聯合報十二日「陽光行動」專題提及碳權交易供需失衡。碳費費率過低是導致交易制度失靈的主要原因，以下提出幾點關於減量額度類型的碳權交易市場供需因素。

以需求來說，強制性的碳定價機制若允許碳權供合規使用，確實可成為需求之一，但此一需求在ＥＴＳ及碳稅下的操作狀況不同。以ＥＴＳ而言，核發量的價格由市場決定，價格處於波動的狀態，很難用核發量的價格做為提升碳權需求的指標。以碳稅來說，當碳價由政府設定時，碳價高低確實可能成為碳權需求的誘因，問題是：首先，允許使用碳權的碳稅制度，其稅率多半也不高，例如墨西哥稅率為三點五美元、新加坡第一期稅率不到四美元。其次，多數的碳稅機制，通常僅以稅率搭配碳權的使用為管制手段，故縱使稅率不高，還是有可能成為碳權需求的訊號之一。

但我國的碳費制度設計，有一般費率與優惠費率之差距，以驅動碳費徵收對象提出二○三○年指定減量目標與自主減量計畫，初估五百個碳費徵收對象之中，有四三○廠提出自主減量計畫；其中包括約二七八一項減量措施，此需投入百萬或上億的資金，預估可產生約四七四五萬的減量成效。此為實際的減量，不是購買碳權達成的「碳中和」、更不是所謂的「繳錢了事」。故強制性的碳定價制度允許使用碳權，確實是碳權需求來源之一，但碳價絕對不是唯一或是關鍵的驅動因素。此外，我國碳費制度也與其他碳稅制度有本質上的差異，實不宜單純以我國碳費費率過低，做為交易市場運作失靈的主因。

碳權的另一需求、也應是較大的需求，來自企業自願性，或供應鏈要求的「碳中和」而需使用的碳權。此一需求無涉合規使用，故對於碳權的需求，端視企業購買碳權考量的因素，主要是價格與品質。品質高、具環境完整性的碳權，需符合相當嚴謹的要件，原則上價格不會太低，特別是有愈來愈多的指標型企業，例如微軟、谷歌等，開始傾向使用「移除型」碳權。若企業自願性的碳權需求考慮到碳權的環境完整性，願意以高價購買高品質的碳權，此一需求必然帶動更活躍的交易市場。

除了需求因素，「陽光行動」報導也提到碳權供給明顯不足，然供給量是否充足卻取決於需求量。我國目前所累積碳權，扣除已註銷者有二一○四萬公噸，供給量不算少。此外，我國在審查抵換專案與自願減量專案時，嚴格遵守國際間對於環境完整性要求，故減量專案成本不低，此也反應在碳交所的碳權售價上。若如報導提到的，外銷導向型企業為確保其國際競爭力，需要碳權達成「碳中和」，相信以目前國內累積之碳權應可滿足需求，關鍵點在於，企業是否因價格過高而不願購買。

總之，國內的自願減量專案機制有待精進。以碳權市場的供需來看，碳費費率過低或供給量不足，並非導致市場失靈的主要因素，關鍵在於企業願意付出多少成本去購買碳權，或資助自願減量專案。惟不論「碳中和」或交易市場，畢竟都不是實質減碳，企業投入資源進行實質減碳，才是企業低碳國際競爭力的根基。