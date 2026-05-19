賴台獨之辯 理屈詞窮

美國福斯新聞專訪美國總統川普，在川習會後播出。川普在專訪中指出「不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持」。川普此一有關台灣問題的談話，立馬讓賴政府亂了方寸；於是賴總統的回應，也就跟著驢頭對不上馬嘴。

賴總統隨後重新為「台獨」下定義：一是他說沒有「台獨」的問題，二是他說「台灣不屬於中華人民共和國、中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，顯然是說「中華民國主權獨立就是台獨」。賴總統曾信誓旦旦說過自己是「務實的台獨工作者」，還獲得「台獨金孫」的稱號；試問這個「務實台獨」裡，可有「中華民國」？

其次，民進黨於一九九一年十月十三日舉行的「第五屆第一次全代會」上通過「台獨黨綱」，其中白紙黑字寫著要建立一個「新而獨立的國家」。中華民國是已成立一百多年、半新不舊的國家，「台獨黨綱」和賴總統最新說法，可謂大相逕庭。

北宋文學家，也是「唐宋八大家」之一的蘇洵在〈辨奸論〉中說：「凡事之不近人情者，鮮不為大奸慝」。又孟子曰：「遁辭知其所窮」，意思是，當聽見對方說話閃爍其詞、強詞奪理，或企圖逃避問題時（遁辭），就能看穿他其實已理屈詞窮、走投無路了。賴總統對「台獨」的辯詞，就是這兩句話的具體反映。

「台獨就是中華民國」也好、「中華民國就是台獨」也罷；台灣今天最大的悲哀，就是在美國卵翼之下，它的名字仍叫作中華民國，故而川普說那個「治理台灣的人」。人為刀俎、我為魚肉，還有比這更讓人捶胸頓足的形容嗎？