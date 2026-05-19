危機變轉機 賴清德應學蔣經國

這些天隨著川習會到川普接受媒體對台灣問題的訪問，國人由始而樂觀到繼而憂心，尤其總統府制式「維持現狀」的回應，讓大家看不到國家領導人在危機時的因應及信心。

如果與一九七八年底中（中華民國）美斷交對台衝擊相比，此次川習會只能算小轉折；台灣執政者在兩岸的關係，反而是大家比較關心的課題。

一九七八年後因應中美斷交，在蔣經國勵精圖治之下，啟動並延續數個重大改革與政策實踐，包括穩定民心及經濟改革、務實外交、推進美國國會通過台灣關係法；政治上由反共抗俄的威權體制轉型到開放大陸探親、取消戒嚴及開放黨禁的政治民主化；完成並推動十大建設與十二項建設，並成立新竹科學園區，進一步為今天的台積電及經濟發展奠下基礎。

蔣經國在這些年間化危機為轉機，為兩岸及中美關係、台灣的政治民主化、經濟及社會發展奠下了重要基礎，凸顯出一個領導者的魄力及遠見。經過美國國會通過的台灣關係法及美國總統的六項保證，使台灣在四十多年來在民主化及現代化下，仍能與包括美國在內的各國進行務實外交及穩定發展科學與經濟。

另一方面，兩岸關係則因當時中國的經濟、科技及國力與美國相比差異太大，在美國對台承諾下，多年來台灣仍能保持經濟發展及政治安定。然而，隨著中國在鄧小平時代開啟的改革開放政策，每年有大批留學生赴美留學，人才輩出，使中國科技發展、經濟及軍事能力陸續強化，於今在許多方面已可與美國平起平坐。這也幾乎是此次川習會後全球一致觀點。

川普一直宣稱台積電「偷走」美國的晶片。其實不止台灣，中國的ＡＩ及電動等高科技發展，其科學及技術何嘗不是得助於人才赴美交流，這與美國廿世紀科技發展得助於二次世界大戰時，歐洲及猶太科學人才流到美國一樣。開放及自由的社會是科技、文化、及經濟發展的基石。川普政府目前對美國科學機構的打壓及嚴審外國人才引進，嚴重違反此一法則。

未來中美在川習會後的國力會如何演變，仍有待觀察。台灣領導者應以一九七八年後蔣經國的領導及重視引進人才為鑑，或許才能在川習會後轉危為安，走出一條康莊大道。