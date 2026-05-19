沒台獨問題 先廢台獨黨綱

川習會中，習近平宣稱台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題；川普則說，「現在那裡有人想推動獨立，是很危險的事」，這可說是近年來美國對台獨問題最明確表態。

對此，賴清德總統回應，「台獨」的意涵是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是指中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主權屬於台澎金馬二千三百萬全體國民。顯然賴總統以偷梁換柱方式重新詮釋台獨，將中華民國台獨化；但如此指鹿為馬，又如何說服各界民進黨黨綱中建立台灣共和國的目標意欲為何？又是否應廢除台獨黨綱。

首先，台獨與維持台海和平穩定基本是對立。顯然習近平期待川普，在台獨與和平、美中關係與台灣間作出抉擇與明確表態。川普雖宣稱並未做出任何承諾也無改變立場，卻又說不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。顯然川普雖未明確提出反對台獨，但也已認知到台灣「有人」走向獨立、說要獨立。

其次，對中共武力攻台及美協防保持戰略模糊。當習詢問若中共攻台美國是否出兵保護，川普宣稱他沒有回應，只有他一個人知道答案，繼續維持戰略模糊立場。但川普再度提及美國與台灣相距甚遠，隱喻美要協防台灣力有未逮，台應自身承擔更多安全防衛責任。

復次，美未決定對台軍售凸顯台灣安全困境。川普「尚未決定對台軍售」的說法，將使台灣面臨三重壓力：美對台安全承諾不確定、台灣內部政治攻防升高，及對美溝通成本增加。台不能再把美對台軍售視為「自動延續」的常態政策，必須強化兩岸對話替代對抗，降低敵意螺旋及戰爭風險。

川普宣稱與習討論諸多台灣問題，並未作出承諾，但會在與「目前治理台灣的人」談話後，對軍售案作出決定。顯示其有意將對台軍售由過去較制度化、官僚化與「台灣關係法」框架下的安全合作，轉向更具領導人交易與個人決策色彩模式下的待議事項。對台軍售視為可再議事項，某種程度弱化六項保證中「不預先與北京協商對台軍售」的精神。

再者，台灣問題的不確定性，將導致台灣社會「疑美論」與「台灣是否被交易」的政治壓力會上升。然問題核心恰恰出現在民進黨本身，既然宣稱台灣社會不存在台獨問題，認同中華民國存在事實，理應反對台獨。

賴總統迄今依然倡議務實台獨、兩岸互不隸屬、反對憲法一中、不承認台灣民眾同屬中華民族，堅持所謂正常國家運動；民進黨黨綱中仍要依公投程序建立台灣共和國，如此要國際社會認為民進黨已放棄台獨及台灣沒有台獨問題，顯然難獲信服，除非廢除公投台獨黨綱。

若執政的民進黨承諾九二共識、反對台獨，重啟兩岸對話，豈不就可對沖中美關係？台灣若能坐在餐桌上，就可避免淪為盤中菜。