忘戰必危 注意川習會後戰略局勢

川習會落幕，從一開始美方宣稱必提台灣，至對台軍售是否成為交易籌碼，再到輝達執行長黃仁勳的半路加入，都讓整場川習會充滿話題。

對中共而言，川習會是再次向美方表達台獨紅線的重要場合；至於川普，依然以過去美國一貫的兩岸政策、以不樂見改變現狀的戰略模糊來作回應。川普在空軍一號上的發言固然引起各界不同解讀，但從過往的發言紀錄觀察，川普的即興發言與媒體應答，雖有個人媒體效果，但與直接落實於外交政策仍有相當距離。

雖然台海安全直接影響台灣，但在會中，雙方談論最多的還是中東戰局的發展；這也代表對川普而言台海固然重要，但伊朗局勢卻是迫在眉梢的利益危機。在這次會談中，川習二人都提到了推動荷莫茲海峽開放及伊朗去核化的共識，這也是之前川普多次對伊朗提出的要求；若能透過北京來落實，對川普來說即是可拿來宣傳的資本。此外，北京雖宣稱購買大豆與波音飛機，但距離外界預測的「大禮包」仍有不小距離，這可能也會影響到美對台軍售的發展。

川習會前有不少分析擔憂，對台軍售是否成為華府與北京交易的籌碼？川普與習近平討論對台軍售，是否違反「六項保證」，讓台灣更加危險？從會後川普的反覆發言來看，會中兩人應確有提及軍售相關議題，但美方應不會具體討論對台軍售的質與量。特別是從目前雙方公布的內容來看，北京提出的利多，與可能改變美國軍售態度的籌碼相去甚遠，若美方輕易調整，反更使川普政府陷入輿論與戰略上的風險。

這也呼應於習近平在川習會提出的「中美建設性戰略穩定關係」，雙方在貿易合作上雖有共識，彼此亦有地緣政治競爭、在安全問題（如台海）有分歧，但雙方仍有默契不造成軍事衝突。在此原則上，即便美中對軍售意見不同，但在表達立場後也不會過分干涉。雖說如此，但後續北京是否會藉由對台軍演來表達立場？頗值得觀察。川習會期間，中共雖暫無對台襲擾的明顯動作，但這是否只是暴風雨前的寧靜？或準備在五二○後發動大型對台軍演？均是我方須注意的方向。

美菲日「肩並肩」軍演結束後，中共遼寧號航艦與其護衛艦隊仍在南海逗留。山東號航艦在今年元月廿日進入榆林軍港的新乾塢後，四月還在塢中整修；從公開衛星照片中可見山東艦仍在維修捕捉鉤，因此五月底前應不會出港。另福建號雖已成軍，但電磁彈射的機組效率是否能配合共軍演訓？仍是問號，故短期內最需關注的是遼寧號的動向。

目前有消息指出，共軍持續保持大量艦船在第一島鏈內的活動；北京應是等著觀察賴清德總統的五二○談話，若有碰觸到兩岸議題紅線，即很可能結合東部戰區部隊，對台進行大型針對性演習，這也符合共軍戰區級行動半年一次的頻次。面對中共威脅，忘戰必危，我方仍須隨時做好想定與準備。