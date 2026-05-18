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忘戰必危 注意川習會後戰略局勢

聯合報／ 林穎佑／淡大國際事務與戰略研究所副教授（台北市）

川習會落幕，從一開始美方宣稱必提台灣，至對台軍售是否成為交易籌碼，再到輝達執行長黃仁勳的半路加入，都讓整場川習會充滿話題。

對中共而言，川習會是再次向美方表達台獨紅線的重要場合；至於川普，依然以過去美國一貫的兩岸政策、以不樂見改變現狀的戰略模糊來作回應。川普在空軍一號上的發言固然引起各界不同解讀，但從過往的發言紀錄觀察，川普的即興發言與媒體應答，雖有個人媒體效果，但與直接落實於外交政策仍有相當距離。

雖然台海安全直接影響台灣，但在會中，雙方談論最多的還是中東戰局的發展；這也代表對川普而言台海固然重要，但伊朗局勢卻是迫在眉梢的利益危機。在這次會談中，川習二人都提到了推動荷莫茲海峽開放及伊朗去核化的共識，這也是之前川普多次對伊朗提出的要求；若能透過北京來落實，對川普來說即是可拿來宣傳的資本。此外，北京雖宣稱購買大豆與波音飛機，但距離外界預測的「大禮包」仍有不小距離，這可能也會影響到美對台軍售的發展。

川習會前有不少分析擔憂，對台軍售是否成為華府與北京交易的籌碼？川普與習近平討論對台軍售，是否違反「六項保證」，讓台灣更加危險？從會後川普的反覆發言來看，會中兩人應確有提及軍售相關議題，但美方應不會具體討論對台軍售的質與量。特別是從目前雙方公布的內容來看，北京提出的利多，與可能改變美國軍售態度的籌碼相去甚遠，若美方輕易調整，反更使川普政府陷入輿論與戰略上的風險。

這也呼應於習近平在川習會提出的「中美建設性戰略穩定關係」，雙方在貿易合作上雖有共識，彼此亦有地緣政治競爭、在安全問題（如台海）有分歧，但雙方仍有默契不造成軍事衝突。在此原則上，即便美中對軍售意見不同，但在表達立場後也不會過分干涉。雖說如此，但後續北京是否會藉由對台軍演來表達立場？頗值得觀察。川習會期間，中共雖暫無對台襲擾的明顯動作，但這是否只是暴風雨前的寧靜？或準備在五二○後發動大型對台軍演？均是我方須注意的方向。

美菲日「肩並肩」軍演結束後，中共遼寧號航艦與其護衛艦隊仍在南海逗留。山東號航艦在今年元月廿日進入榆林軍港的新乾塢後，四月還在塢中整修；從公開衛星照片中可見山東艦仍在維修捕捉鉤，因此五月底前應不會出港。另福建號雖已成軍，但電磁彈射的機組效率是否能配合共軍演訓？仍是問號，故短期內最需關注的是遼寧號的動向。

目前有消息指出，共軍持續保持大量艦船在第一島鏈內的活動；北京應是等著觀察賴清德總統的五二○談話，若有碰觸到兩岸議題紅線，即很可能結合東部戰區部隊，對台進行大型針對性演習，這也符合共軍戰區級行動半年一次的頻次。面對中共威脅，忘戰必危，我方仍須隨時做好想定與準備。

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川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

川習會後 賴政府莫裝睡

川習會後，川普說，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨。總統府回應說，美方多次重申對台灣政策的立場沒有改變，台灣持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統的主張。

忘戰必危 注意川習會後戰略局勢

川習會落幕，從一開始美方宣稱必提台灣，至對台軍售是否成為交易籌碼，再到輝達執行長黃仁勳的半路加入，都讓整場川習會充滿話題。

對軍售壓力 須快速應變

川習會甫落幕，川普本人對美國媒體重申「台灣偷了美國晶片產業」的一貫想法，卻始終未對台灣安全作出明確承諾，反而明白指出軍售是一項用於周旋兩岸事務的籌碼。這透露了美國對台軍售的策略性本質，高於任何階段性軍售價格的表象。國人要認清，美國對台軍售在川普任內，會被當成一項大國博弈的議題，而且不論是八千億、抑或一點二五兆新台幣，都很難會是停損點。

賴總統應清楚說明為何坦蕩

立法院五月十三日已召開全院委員會，正式審查賴清德總統彈劾案，並預定五月十九日進行投票。這不僅是罕見的政治事件，更是重大憲政程序。總統府對此則表示，賴總統「一向坦坦蕩蕩」，並稱希望立法院「趕快做正事」。然彈劾總統本是立法院依憲法行使的重要職權，也是憲政大事，怎不是「做正事」？

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