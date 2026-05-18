對軍售壓力 須快速應變

川習會甫落幕，川普本人對美國媒體重申「台灣偷了美國晶片產業」的一貫想法，卻始終未對台灣安全作出明確承諾，反而明白指出軍售是一項用於周旋兩岸事務的籌碼。這透露了美國對台軍售的策略性本質，高於任何階段性軍售價格的表象。國人要認清，美國對台軍售在川普任內，會被當成一項大國博弈的議題，而且不論是八千億、抑或一點二五兆新台幣，都很難會是停損點。

從整個亞太恐中反中，各國普遍大幅拉抬國防軍購預算的現象來觀察推論，台灣被美國要求逐年升高軍購金額，且勢必還會增加。在川普的觀念裡，台灣得以發展成已開發國家，其原因在於他之前的美國歷屆政府忽視半導體產業，復以聯邦法規未盡完善，才讓三、四十年前尚處於起步階段的各個亞洲小國有可乘之機。

台灣之所以老被川普當成藉口，完全是現下中美對抗博弈的結果；換言之，只要兩強處在勢均力敵的周旋狀態，台灣就須時刻提防來自彼岸的新招數。而這種軍事預算壓力的持續擴張，其後續效應將反映在產業結構失衡，及外資基於地緣安全戰略的策略性撤離。無論是哪一種情境，都將在幾年內造成台灣的隱憂，影響社會穩定。

平心而論，從一九九○年代起，台灣對美國的重要軍購，多數呈現「不符合實際需要」的建案；若從純粹本島防禦的角度，生產製造數百架ＩＤＦ經國號戰鬥機、飛彈防空系統，周邊領海部署二代軍艦巡弋，便足以嚇阻對岸的進犯意圖。倘若以軍備代差的眼光考量，只要適時升級系統也能跟上世界潮流。

但在美國的外交伎倆之下，軍火商的龐大利益演變成美國對台灣的商業布局；台灣也未能就此趁機擬定計畫，策略性結合外購軍備、轉化為對內的高科技產能，反讓國內各家術有專攻的科技廠商單打獨鬥，甚至相互掣肘。這不但是執政者專業不足、見識短淺，也是政府無能的寫實。

坦言之，九○年代台灣「爆發戶」式的軍購心態，加上當時朝野要員對現代軍備的無知，導致了今日建軍主軸為人擺布、預算令其予取予求，甚而無法即時獲得迫切需要的軍備項目。在卅餘年後，堪稱「成熟民主」的台灣民意，是否還要縱容少數政客屈從外國勢力，卻無感於何謂爭取「必要的軍備」？這才是台灣面對美國軍售壓力時，國人必須好好思考的重點。