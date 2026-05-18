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對軍售壓力 須快速應變

聯合報／ 張延廷／空軍前中將副司令、清大教授（台北市）

川習會甫落幕，川普本人對美國媒體重申「台灣偷了美國晶片產業」的一貫想法，卻始終未對台灣安全作出明確承諾，反而明白指出軍售是一項用於周旋兩岸事務的籌碼。這透露了美國對台軍售的策略性本質，高於任何階段性軍售價格的表象。國人要認清，美國對台軍售在川普任內，會被當成一項大國博弈的議題，而且不論是八千億、抑或一點二五兆新台幣，都很難會是停損點。

從整個亞太恐中反中，各國普遍大幅拉抬國防軍購預算的現象來觀察推論，台灣被美國要求逐年升高軍購金額，且勢必還會增加。在川普的觀念裡，台灣得以發展成已開發國家，其原因在於他之前的美國歷屆政府忽視半導體產業，復以聯邦法規未盡完善，才讓三、四十年前尚處於起步階段的各個亞洲小國有可乘之機。

台灣之所以老被川普當成藉口，完全是現下中美對抗博弈的結果；換言之，只要兩強處在勢均力敵的周旋狀態，台灣就須時刻提防來自彼岸的新招數。而這種軍事預算壓力的持續擴張，其後續效應將反映在產業結構失衡，及外資基於地緣安全戰略的策略性撤離。無論是哪一種情境，都將在幾年內造成台灣的隱憂，影響社會穩定。

平心而論，從一九九○年代起，台灣對美國的重要軍購，多數呈現「不符合實際需要」的建案；若從純粹本島防禦的角度，生產製造數百架ＩＤＦ經國號戰鬥機、飛彈防空系統，周邊領海部署二代軍艦巡弋，便足以嚇阻對岸的進犯意圖。倘若以軍備代差的眼光考量，只要適時升級系統也能跟上世界潮流。

但在美國的外交伎倆之下，軍火商的龐大利益演變成美國對台灣的商業布局；台灣也未能就此趁機擬定計畫，策略性結合外購軍備、轉化為對內的高科技產能，反讓國內各家術有專攻的科技廠商單打獨鬥，甚至相互掣肘。這不但是執政者專業不足、見識短淺，也是政府無能的寫實。

坦言之，九○年代台灣「爆發戶」式的軍購心態，加上當時朝野要員對現代軍備的無知，導致了今日建軍主軸為人擺布、預算令其予取予求，甚而無法即時獲得迫切需要的軍備項目。在卅餘年後，堪稱「成熟民主」的台灣民意，是否還要縱容少數政客屈從外國勢力，卻無感於何謂爭取「必要的軍備」？這才是台灣面對美國軍售壓力時，國人必須好好思考的重點。

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川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

川習會後 賴政府莫裝睡

川習會後，川普說，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨。總統府回應說，美方多次重申對台灣政策的立場沒有改變，台灣持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統的主張。

忘戰必危 注意川習會後戰略局勢

川習會落幕，從一開始美方宣稱必提台灣，至對台軍售是否成為交易籌碼，再到輝達執行長黃仁勳的半路加入，都讓整場川習會充滿話題。

對軍售壓力 須快速應變

川習會甫落幕，川普本人對美國媒體重申「台灣偷了美國晶片產業」的一貫想法，卻始終未對台灣安全作出明確承諾，反而明白指出軍售是一項用於周旋兩岸事務的籌碼。這透露了美國對台軍售的策略性本質，高於任何階段性軍售價格的表象。國人要認清，美國對台軍售在川普任內，會被當成一項大國博弈的議題，而且不論是八千億、抑或一點二五兆新台幣，都很難會是停損點。

賴總統應清楚說明為何坦蕩

立法院五月十三日已召開全院委員會，正式審查賴清德總統彈劾案，並預定五月十九日進行投票。這不僅是罕見的政治事件，更是重大憲政程序。總統府對此則表示，賴總統「一向坦坦蕩蕩」，並稱希望立法院「趕快做正事」。然彈劾總統本是立法院依憲法行使的重要職權，也是憲政大事，怎不是「做正事」？

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