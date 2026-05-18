讀家觀點／濫權者政治辦案 憑何全民埋單

十七日聯合報黑白集談到基隆市里長吳石金冤案，點出極具刺痛感問題：「若最後無罪，誰該為這場政治辦案負責？」這其實不只針對個案，而是對整個司法文明大拷問。民主社會最怕的不是沒有法律，而是有人把法律當棍子。辦案者握有搜索、羈押、起訴與媒體放話權力，若再夾雜政治立場、個人偏見、升官績效，法律便可能從「保障人民」變成「修理人民」。

最荒謬的是，案子辦錯了，受害者家破人亡；辦案者卻拍拍屁股，繼續調職升官，最後再由全民納稅替國家賠償埋單，等於鼓勵濫權。《左氏春秋．昭公六年》記載了一條極為著名的法律原則：「刑不可知，則威不可測。」說明司法若失去節制，人民便會恐懼國家，而不是信任國家。

冤案中著名的蘇建和案，三名青年被控殺人、纏訟廿一年；歷經死刑判決、社會汙名與漫長羈押，最後改判無罪。廿一年的青春誰賠？一句「依法行政」能換回人生嗎？徐自強案更離譜，從死刑犯到無罪定讞，整整廿一年；當年辦案氛圍如雷霆萬鈞，後來平反卻輕描淡寫。彷彿一輛「司法卡車」撞死人後，只需貼一張道歉公告即可。更令人唏噓的是江國慶案，這名正在服役的空軍士兵遭刑求逼供，年僅廿一歲即被槍決；多年後發現真凶另有其人，國家才承認錯判；白髮蒼蒼的父母等不到兒子回家，得到的只是遲來的平反。

放眼國外，冤案更是怵目驚心。美國「中央公園五人案」中，五名青少年遭警方疲勞訊問後被迫認罪，媒體鋪天蓋地將他們塑造成惡魔，直到多年後真凶自白才平反。五人的青春、名譽與人生黃金歲月，卻早已蒸發。英國「伯明罕六人案」則因警方偽造證據，讓六名愛爾蘭人背負恐攻罪名長達十六年。法國著名的「德雷福斯事件」，更讓一名軍官因政治與族群偏見而蒙受叛國汙名。

這些案例證明了，冤獄最大的傷害不只是關或殺錯人，更摧毀了司法公信。人民一旦相信「法院不一定講理、檢調可能先射箭再畫靶」，社會便出現寒蟬效應。人人害怕表態、害怕被查、害怕一句話就成為辦案素材。這時候的民主只是「看似存在」。故辦案有重大過失、惡意濫權、違法偵訊、刻意羅織罪名，便不應只由國庫賠償，而應建立「個人責任制度」，納稅人的錢不該替濫權埋單。若醫師須為醫療疏失負責、建商須為偷工減料賠償，為何掌握公權力的人，卻能永遠躲在「依法行政」的高牆護欄後面？

孟德斯鳩在《論法的精神》探討何謂「政治自由」，寫下一段著名的警句：「一切有權力的人都容易濫用權力。」所以文明國家的核心不是相信權力，而是限制權力；法治不只是讓人民守法，更要制約掌權者。司法怕的不是負責，而是草率；制度要能使認真辦案者獲得尊敬、讓惡整的人付出代價。人民期待的不是「大街打人、小巷道歉」的正義，而是做錯事的人不論官位多高，都必須替自己的錯誤埋單。