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讀家觀點／濫權者政治辦案 憑何全民埋單

聯合報／ 黃子政／大學講師（高雄市）

十七日聯合報黑白集談到基隆市里長吳石金冤案，點出極具刺痛感問題：「若最後無罪，誰該為這場政治辦案負責？」這其實不只針對個案，而是對整個司法文明大拷問。民主社會最怕的不是沒有法律，而是有人把法律當棍子。辦案者握有搜索、羈押、起訴與媒體放話權力，若再夾雜政治立場、個人偏見、升官績效，法律便可能從「保障人民」變成「修理人民」。

最荒謬的是，案子辦錯了，受害者家破人亡；辦案者卻拍拍屁股，繼續調職升官，最後再由全民納稅替國家賠償埋單，等於鼓勵濫權。《左氏春秋．昭公六年》記載了一條極為著名的法律原則：「刑不可知，則威不可測。」說明司法若失去節制，人民便會恐懼國家，而不是信任國家。

冤案中著名的蘇建和案，三名青年被控殺人、纏訟廿一年；歷經死刑判決、社會汙名與漫長羈押，最後改判無罪。廿一年的青春誰賠？一句「依法行政」能換回人生嗎？徐自強案更離譜，從死刑犯到無罪定讞，整整廿一年；當年辦案氛圍如雷霆萬鈞，後來平反卻輕描淡寫。彷彿一輛「司法卡車」撞死人後，只需貼一張道歉公告即可。更令人唏噓的是江國慶案，這名正在服役的空軍士兵遭刑求逼供，年僅廿一歲即被槍決；多年後發現真凶另有其人，國家才承認錯判；白髮蒼蒼的父母等不到兒子回家，得到的只是遲來的平反。

放眼國外，冤案更是怵目驚心。美國「中央公園五人案」中，五名青少年遭警方疲勞訊問後被迫認罪，媒體鋪天蓋地將他們塑造成惡魔，直到多年後真凶自白才平反。五人的青春、名譽與人生黃金歲月，卻早已蒸發。英國「伯明罕六人案」則因警方偽造證據，讓六名愛爾蘭人背負恐攻罪名長達十六年。法國著名的「德雷福斯事件」，更讓一名軍官因政治與族群偏見而蒙受叛國汙名。

這些案例證明了，冤獄最大的傷害不只是關或殺錯人，更摧毀了司法公信。人民一旦相信「法院不一定講理、檢調可能先射箭再畫靶」，社會便出現寒蟬效應。人人害怕表態、害怕被查、害怕一句話就成為辦案素材。這時候的民主只是「看似存在」。故辦案有重大過失、惡意濫權、違法偵訊、刻意羅織罪名，便不應只由國庫賠償，而應建立「個人責任制度」，納稅人的錢不該替濫權埋單。若醫師須為醫療疏失負責、建商須為偷工減料賠償，為何掌握公權力的人，卻能永遠躲在「依法行政」的高牆護欄後面？

孟德斯鳩在《論法的精神》探討何謂「政治自由」，寫下一段著名的警句：「一切有權力的人都容易濫用權力。」所以文明國家的核心不是相信權力，而是限制權力；法治不只是讓人民守法，更要制約掌權者。司法怕的不是負責，而是草率；制度要能使認真辦案者獲得尊敬、讓惡整的人付出代價。人民期待的不是「大街打人、小巷道歉」的正義，而是做錯事的人不論官位多高，都必須替自己的錯誤埋單。

吳石金 黑白集 聯合報

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星期透視／疑川不等於疑美 重點在台灣民主死活

川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

川習會後 賴政府莫裝睡

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忘戰必危 注意川習會後戰略局勢

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賴總統應清楚說明為何坦蕩

立法院五月十三日已召開全院委員會，正式審查賴清德總統彈劾案，並預定五月十九日進行投票。這不僅是罕見的政治事件，更是重大憲政程序。總統府對此則表示，賴總統「一向坦坦蕩蕩」，並稱希望立法院「趕快做正事」。然彈劾總統本是立法院依憲法行使的重要職權，也是憲政大事，怎不是「做正事」？

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