借鑑大觀園 台灣莫內耗惡鬥

每天翻開報紙、打開電視、滑過臉書、乃至於街坊聊天，無不以政治話題為「菜單」。長此以往，這塊土地上竟然長成兩種絕然不同的怪巨人，一為綠得出汁，一為藍得發亮，彼此如水火；但這並非好現象，而是我們共同的悲哀。

試想：血液裡流淌的顏色一旦成形，就難以改變，一代傳一代；縱使換黨執政，依然改變不了惡鬥狠勁，反倒愈演愈烈。因此，政治必須賦予新面貌不可。

根據索引派學者研究《紅樓夢》，部分情節影射南明史實，建造大觀園象徵皇族南遷至南京，建立小朝廷，就是大觀園的隱喻；因得地勢之利，得以偏安一時，過著烈火烹油的富貴假象。

然而，居安不懂思危，小朝廷在安逸浮華下，內部產生爭權奪利、逼死忠臣，導致南明土崩瓦解。

大觀園亦假藉繡春囊事件大舉抄家，清查門戶，剷除異己；此時，抄到賈探春，她憤怒的道出：「百足之蟲，死而不僵。」警告賈府：「大觀園的根基沒那麼快傾倒，會倒必先從家裡自殺、自滅起來，才會一敗塗地！」她強調內部崩壞才是最終毀滅的主因，給我們極大的啟示。

台灣目前的險境不亞於南明；既是川普眼中的筆尖，中美大國利益談判的「菜單」，也是不被世界承認的小國，危如累卵，自立自強都難了，還上演一齣齣互鬥戲碼？怎麼不看看以色列、新加坡，雖小彌堅。

政黨要爭的是如何治國安邦，而非顏色，這才能不重蹈大觀園崩塌的結局。