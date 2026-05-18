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借鑑大觀園 台灣莫內耗惡鬥

聯合報／ 賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

每天翻開報紙、打開電視、滑過臉書、乃至於街坊聊天，無不以政治話題為「菜單」。長此以往，這塊土地上竟然長成兩種絕然不同的怪巨人，一為綠得出汁，一為藍得發亮，彼此如水火；但這並非好現象，而是我們共同的悲哀。

試想：血液裡流淌的顏色一旦成形，就難以改變，一代傳一代；縱使換黨執政，依然改變不了惡鬥狠勁，反倒愈演愈烈。因此，政治必須賦予新面貌不可。

根據索引派學者研究《紅樓夢》，部分情節影射南明史實，建造大觀園象徵皇族南遷至南京，建立小朝廷，就是大觀園的隱喻；因得地勢之利，得以偏安一時，過著烈火烹油的富貴假象。

然而，居安不懂思危，小朝廷在安逸浮華下，內部產生爭權奪利、逼死忠臣，導致南明土崩瓦解。

大觀園亦假藉繡春囊事件大舉抄家，清查門戶，剷除異己；此時，抄到賈探春，她憤怒的道出：「百足之蟲，死而不僵。」警告賈府：「大觀園的根基沒那麼快傾倒，會倒必先從家裡自殺、自滅起來，才會一敗塗地！」她強調內部崩壞才是最終毀滅的主因，給我們極大的啟示。

台灣目前的險境不亞於南明；既是川普眼中的筆尖，中美大國利益談判的「菜單」，也是不被世界承認的小國，危如累卵，自立自強都難了，還上演一齣齣互鬥戲碼？怎麼不看看以色列、新加坡，雖小彌堅。

政黨要爭的是如何治國安邦，而非顏色，這才能不重蹈大觀園崩塌的結局。

紅樓夢 政治

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川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

川習會後 賴政府莫裝睡

川習會後，川普說，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨。總統府回應說，美方多次重申對台灣政策的立場沒有改變，台灣持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統的主張。

忘戰必危 注意川習會後戰略局勢

川習會落幕，從一開始美方宣稱必提台灣，至對台軍售是否成為交易籌碼，再到輝達執行長黃仁勳的半路加入，都讓整場川習會充滿話題。

對軍售壓力 須快速應變

川習會甫落幕，川普本人對美國媒體重申「台灣偷了美國晶片產業」的一貫想法，卻始終未對台灣安全作出明確承諾，反而明白指出軍售是一項用於周旋兩岸事務的籌碼。這透露了美國對台軍售的策略性本質，高於任何階段性軍售價格的表象。國人要認清，美國對台軍售在川普任內，會被當成一項大國博弈的議題，而且不論是八千億、抑或一點二五兆新台幣，都很難會是停損點。

賴總統應清楚說明為何坦蕩

立法院五月十三日已召開全院委員會，正式審查賴清德總統彈劾案，並預定五月十九日進行投票。這不僅是罕見的政治事件，更是重大憲政程序。總統府對此則表示，賴總統「一向坦坦蕩蕩」，並稱希望立法院「趕快做正事」。然彈劾總統本是立法院依憲法行使的重要職權，也是憲政大事，怎不是「做正事」？

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