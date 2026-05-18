法律人沉默 是對權力的臣服

檢察總長人事爭議，表面上是代理職務安排，實質上卻牽動檢察獨立、國會同意權與民主正當性的憲政問題。當甫遭立法院否決之人，仍被指定代理檢察總長，社會自然有理由追問：代理制度究竟是為維持機關運作，還是被用來繞過民主審查？

民間司改會日前公開聲明，指出此舉有架空國會同意權、弱化憲政制衡、使代理制度工具化之疑慮，並呼籲總統收回成命。這樣的發聲不是政黨攻防，而是法律人對制度界線的必要提醒。司法改革之所以可貴，正在於面對任何權力越界時，都能以法律原則說出該說的話。

令人感慨的是，昔日檢察改革運動曾何等豪情壯志；陳瑞仁、劉惟宗、施慶堂等檢改前輩，在檢察體系深受行政陰影籠罩之際，倡議檢察官自治、主任檢察官票選、檢察人事透明化與檢察民主化。當年所爭者不是個人仕途，而是爭取檢察體系擺脫權力附庸，成為真正依法獨立行使職權的司法體系。

當年檢改會與民間司改會的立場雖未必事事相同，卻有一項共同信念；亦即，檢察改革不能只靠上意恩賜，而要依靠制度、勇氣與法律人的公共責任。也因此，過去檢察官團體曾辦理檢察總長推薦票選，讓第一線檢察官表達對檢察最高領導人選的期待，並提供總統與法務部參考。這是檢察民主化的象徵，也是檢察共同體自我負責的表現。

然而今日，面對檢察總長代理爭議，檢察團體不但停辦檢察總長推薦，對重大憲政疑義亦長時間異常沉默。這種沉默若只是審慎，尚可理解；若是畏懼、算計或自我閹割，則不免令人痛心。因為法律人的沉默，從來不只是個人選擇；在權力結構中，沉默往往會被解讀為默許。

漢娜・鄂蘭談「平庸的邪惡」，警醒世人：惡不一定以猙獰姿態出現，它也可能以服從、慣例、職務倫理與不思考的形式運轉。法律人若只求安全卻不問是非；只守位置卻不守制度；只談和氣卻不談法理，久而久之，司法便失去抵抗權力侵蝕的內在力量。

值得反省的不是某項人事安排，而是檢察改革精神是否仍然存在？若昔日高喊檢察自主、檢察民主化的團體，在檢察最高職位發生民主正當性爭議時卻選擇噤聲，那麼過去檢改前輩們披荊斬棘留下的精神資產，豈不成為空洞口號？民間司改會此刻敢於言所當言，值得肯定；檢察團體於此刻，更應找回法律人的風骨。

檢察改革不是順風時的姿態，在逆風時更要拿出勇氣守住制度底線。沉默不會保護司法，沉默只會保護權力。法律人的沉默，終將成為檢察史上最沉重的註腳。