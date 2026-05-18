賴總統應清楚說明為何坦蕩

立法院五月十三日已召開全院委員會，正式審查賴清德總統彈劾案，並預定五月十九日進行投票。這不僅是罕見的政治事件，更是重大憲政程序。總統府對此則表示，賴總統「一向坦坦蕩蕩」，並稱希望立法院「趕快做正事」。然彈劾總統本是立法院依憲法行使的重要職權，也是憲政大事，怎不是「做正事」？

賴總統若認為自己「坦蕩」，則更應該親自向全民說明，而不是長期透過發言人與新聞稿迴避核心問題。首先要說明的是，徐錫祥代理檢察總長的重大憲政爭議；立法院五月五日以六十一票不同意、五十票同意，否決徐錫祥出任檢察總長，賴總統卻立即指定其代理檢察總長。社會質疑的不只人事安排本身，而是以「代理」架空立法院同意權。

民間司法改革基金會日前也公開發表聲明指出，由被立法院否決者代理檢察總長，形同變相架空國會同意權，恐損害檢察公信，並呼籲賴總統收回成命。連長期主張司法改革的民間團體都提出如此警告，賴總統更應親自說明其決策理由。外界也高度關切，總統是否曾私下會見大法官兼代理司法院長謝銘洋，討論高金枝擔任高等法院院長等人事？若有，則司法獨立已遭政治權力滲透；若無，總統更應公開澄清以昭公信。

之前，監察院前院長陳菊辭職案拖延近年未決，至今也令人難以理解。監察院長屬於憲政職務，卻長期形成「名在其位、實難行職」之狀態；人民自然有權追問，究竟是制度考量，還是賴總統的憲政失職？再者，大法官長期缺額問題，更已形成憲政危機。賴政府長期未積極補提名大法官人選，任令憲法法庭在人數不足與高度爭議下運作；甚至出現僅五位大法官即作成「判決」的非法情況，引發法界與社會質疑。

此外，行政院長卓榮泰長期不依法行政的問題，更不能繼續無視。憲法增修條文規定，行政院向立法院負責；然近年卻頻繁出現，行政院對立法院之決議拖延執行、對依憲法應由閣揆副署的法律遲不副署、對中選會主委與委員延宕任命、對立法院通過之法案與預算案採取消極杯葛。尤其總預算與新興計畫動支案，立法院既已決議，行政院自應依預算法第五十四條執行；若行政院得以政治理由選擇性不執行，憲政制度將形同虛設，卻只見賴總統放任此等情事。

憲法第四十八條規定，總統就職時須宣誓忠於憲法、盡忠職務；總統應是中華民國憲政秩序的忠誠守護者。行政、司法、監察體系接連出現重大失職，賴總統卻仍以政治攻防取代憲政說明，顯已違反憲法忠誠義務。民主政治最可怕的不是總統被批評，而是總統拒絕接受國會監督。賴總統若認為自己「坦蕩」，就應親自向全民清楚說明，自己為何能如此「坦蕩」？