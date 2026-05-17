聽新聞
0:00 / 0:00

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）
賴清德總統（中）如何因應川習會引關注。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（中）如何因應川習會引關注。記者潘俊宏／攝影

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

首先，川習會明顯主題鎖定了台灣，北京從一開始就撂下話來，習近平嚴正警告川普「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，自詡談判高手的川普當然不會承認什麼。習近平表示川普贊同構建「建設性戰略穩定關係」的中美關係新定位，那麼美對台還有可能「政策不變」嗎？

再看川普提到「有人希望獨立，是因為想開戰，認為美國會在背後支持他們」，這不正提醒「台獨」不可行、美國不會支持？這才是美國對台新的政策方向。

川習會強調台海和平穩定是中美最大公約數，意味著美對台軍售不再只是顧慮台灣的需求，同樣也得注意北京的反應。換言之，對台軍售不再只是遵守雷根時代六項保證，賴政府還能堅稱對台軍售只會與台灣談嗎？

川普在會後以「那個地方」和「那個治理台灣的人」形容台灣，此用語也透露出美對台可能已改變態度與立場。若賴政府還要「自圓其說」，不敢務實面對美中台新情勢，只能說愈走愈黑、愈走愈瞎了！

川習會 國安 習近平

延伸閱讀

國安官員：川普傳遞對台政策不變、維持現狀、軍售只跟台灣談三訊號

新聞眼／台獨爭議川普表態 台灣面臨美中雙邊壓力

聯合報社論／台灣問題懸念：川習商定共管台灣？

川習會後中美關係 陸學者：觀察美對台軍售及表述

相關新聞

大屋頂下／先走進再走出川習會—美台關係的表裡虛實

美國對台獨究竟持何立場，是美中台三邊關係必須嚴肅探究的問題。

星期透視／疑川不等於疑美 重點在台灣民主死活

川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

川習會後 賴政府莫裝睡

川習會後，川普說，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨。總統府回應說，美方多次重申對台灣政策的立場沒有改變，台灣持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統的主張。

國家安全 不能寄望大國仁慈

川習會落幕後，川普宣稱中國將採購兩百架波音客機，美方也預期中方未來每年採購數百億美元農產品。數字看似亮眼，卻也揭露峰會本質：美中不是重建信任，而是重新算計彼此。

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

習近平連三問 川普如何答題

習近平在川習會開場即提出「修昔底德陷阱」並連續三問川普：中美能否跨越大國衝突宿命？能否共同應對全球挑戰？能否為兩國人民與人類前途開創未來？這三問，表面上是歷史之問、世界之問、人民之問，實則也是權力之問；也就是美國是否承認中國已不再只是既有秩序參與者，而是足以重寫規則的競爭者？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。