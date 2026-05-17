情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

首先，川習會明顯主題鎖定了台灣，北京從一開始就撂下話來，習近平嚴正警告川普「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，自詡談判高手的川普當然不會承認什麼。習近平表示川普贊同構建「建設性戰略穩定關係」的中美關係新定位，那麼美對台還有可能「政策不變」嗎？

再看川普提到「有人希望獨立，是因為想開戰，認為美國會在背後支持他們」，這不正提醒「台獨」不可行、美國不會支持？這才是美國對台新的政策方向。

川習會強調台海和平穩定是中美最大公約數，意味著美對台軍售不再只是顧慮台灣的需求，同樣也得注意北京的反應。換言之，對台軍售不再只是遵守雷根時代六項保證，賴政府還能堅稱對台軍售只會與台灣談嗎？

川普在會後以「那個地方」和「那個治理台灣的人」形容台灣，此用語也透露出美對台可能已改變態度與立場。若賴政府還要「自圓其說」，不敢務實面對美中台新情勢，只能說愈走愈黑、愈走愈瞎了！