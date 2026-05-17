國家安全 不能寄望大國仁慈

川習會落幕後，川普宣稱中國將採購兩百架波音客機，美方也預期中方未來每年採購數百億美元農產品。數字看似亮眼，卻也揭露峰會本質：美中不是重建信任，而是重新算計彼此。

川普需要的是能帶回國內的政治戰利品。波音訂單可以回應製造業州，大豆與農產品可以安撫農業州，能源與貿易承諾則能包裝成降低物價、創造就業的政績。習近平要的則是另一種勝利，他必須向黨內與國內社會證明，中國能與美國平起平坐。北京真正想爭取的，是關稅壓力緩解、科技限制鬆動，以及美國在台灣問題上的自我克制。因此，台灣議題仍是峰會中最敏感也最危險的一環。

這場峰會最值得警惕的是雙方正在形成一種新的大國交易邏輯：美國把市場、訂單與出口當成成果，中國則可能把採購承諾轉化為科技、關稅與地緣政治空間。對國際社會而言，這種鬥爭式交易比傳統對抗更難判讀。這場看似降溫的峰會，可能只是下一輪競爭的準備期。

台灣尤其不能誤讀這場峰會。川普在會後受訪，表態「不希望看到有人走向獨立」，此說法各有解讀，但顯不代表台灣安全無虞。當波音、大豆、關稅、晶片與台灣同被放在戰略地圖上時，台灣必須讓自己成為任何交易都無法忽視的關鍵支點。

川習會最大的啟示，是提醒所有位在權力夾縫中的民主國家，安全不能寄望於大國仁慈，秩序也不能只靠峰會笑容維繫。