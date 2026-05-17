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國家安全 不能寄望大國仁慈

聯合報／ 于思遠／自由業（桃園市）
川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪時表示，希望台灣維持現狀。（美聯社）
川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪時表示，希望台灣維持現狀。（美聯社）

川習會落幕後，川普宣稱中國將採購兩百架波音客機，美方也預期中方未來每年採購數百億美元農產品。數字看似亮眼，卻也揭露峰會本質：美中不是重建信任，而是重新算計彼此。

川普需要的是能帶回國內的政治戰利品。波音訂單可以回應製造業州，大豆與農產品可以安撫農業州，能源與貿易承諾則能包裝成降低物價、創造就業的政績。習近平要的則是另一種勝利，他必須向黨內與國內社會證明，中國能與美國平起平坐。北京真正想爭取的，是關稅壓力緩解、科技限制鬆動，以及美國在台灣問題上的自我克制。因此，台灣議題仍是峰會中最敏感也最危險的一環。

這場峰會最值得警惕的是雙方正在形成一種新的大國交易邏輯：美國把市場、訂單與出口當成成果，中國則可能把採購承諾轉化為科技、關稅與地緣政治空間。對國際社會而言，這種鬥爭式交易比傳統對抗更難判讀。這場看似降溫的峰會，可能只是下一輪競爭的準備期。

台灣尤其不能誤讀這場峰會。川普在會後受訪，表態「不希望看到有人走向獨立」，此說法各有解讀，但顯不代表台灣安全無虞。當波音、大豆、關稅、晶片與台灣同被放在戰略地圖上時，台灣必須讓自己成為任何交易都無法忽視的關鍵支點。

川習會最大的啟示，是提醒所有位在權力夾縫中的民主國家，安全不能寄望於大國仁慈，秩序也不能只靠峰會笑容維繫。

川習會 波音 中方

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川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

川習會後 賴政府莫裝睡

川習會後，川普說，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨。總統府回應說，美方多次重申對台灣政策的立場沒有改變，台灣持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統的主張。

國家安全 不能寄望大國仁慈

川習會落幕後，川普宣稱中國將採購兩百架波音客機，美方也預期中方未來每年採購數百億美元農產品。數字看似亮眼，卻也揭露峰會本質：美中不是重建信任，而是重新算計彼此。

情勢已變 賴團隊仍自圓其說

川習會後，談到台灣，川普一度表示未對習近平承諾什麼，賴政府國安官員登時竊喜，表示美國對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只對台灣談。但仔細看川普受訪內容，賴團隊可曾想過為何川普在北京時不提台灣、回到美國卻是大談特談？

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