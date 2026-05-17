川習會後 賴政府莫裝睡

川習會後，川普說，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨。總統府回應說，美方多次重申對台灣政策的立場沒有改變，台灣持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統的主張。

「致力維護兩岸現狀，是賴總統向來的主張」，這個話，恐怕賴自己都不相信。在他總統任內，兩岸關係處於最緊繃的狀況，去年三月他宣布中國大陸是境外敵對勢力，這是兩岸關係重要的轉捩點；國民黨主席鄭麗文訪問大陸，回來後大陸出台十項對台措施，賴政府通通退回，兩岸關係劍拔弩張。

如果政府「致力維護兩岸現狀」是真的，那賴總統要到史瓦帝尼訪問，大陸就不會橫阻干擾；畢竟陳水扁及蔡英文在總統任內，分別訪問史瓦帝尼兩次。外交部長林佳龍規畫十八日要到瑞士ＷＨＡ會場外「趴趴走」，林佳龍說，台灣已經十年沒有受邀參加ＷＨＡ；但在馬英九總統時，連續八年受邀以觀察員身分參加ＷＨＡ，也參加其他國際組織的會議。

一九九一年錢復擔任外交部長，提出「大陸政策的位階高於外交政策」主張，很有國際視野的前瞻思維；當台灣熱中重返聯合國，他拜訪聯合國前秘書長蓋里尋求方法，蓋里說：「通往聯合國最快、最短的路徑，是經過北京，否則台灣的所有作為都徒勞無功。」錢復主張，兩岸關係良好，北京在國際上對台灣的打壓逐漸放鬆；兩岸關係惡化，外交部如何努力，也很難抵擋北京的封鎖。

錢復的主張也獲得當時李登輝總統的重視，兩岸開始破冰互探，成立國統會、海基會、辜汪會談，加入ＡＰＥＣ，尋求參加ＷＴＯ，台灣有廿九個邦交國；直到李登輝先後提出戒急用忍及兩國論，兩岸關係才惡化。而後，大陸不斷在國際上打壓台灣的生存空間。今天，台灣只有十二個邦交國。

這次川習會，川普再稱美中兩國是世界的Ｇ２，對大陸忌憚三分，世界各國也都對陸畏懼有之；只有賴清德政府天天想跟大陸對著幹。陳水扁主張台獨，多次撞壁，他說「台獨辦不到就是辦不到」；蔡英文也採陰柔的台獨路線，不跨紅線；賴清德自詡務實的台獨工作者，抗中抗共赤裸裸搬上檯面，完全無視國際現狀及台灣現實。

現在中共軍演常態化，軍機飛跨海峽中線習以為常，兩岸關係愈繃愈緊。今天台灣的國際外交，就像韓國瑜說的「台灣在國際上很難呼吸到新鮮空氣」。賴政府在川習會後，要認真思索台灣的國際空間，不能凡事都怪大陸的打壓；要痛定思痛、不要裝睡不醒，為台灣找出新的出路。

古人說「唯智者，能以小事大」，政治就跟衝浪一樣，要順勢而為、隨著浪潮起伏調整姿勢才不會沉沒水裡。民眾的眼睛是雪亮的，我們不會翻跟斗，但總看得懂誰的跟斗翻得好。