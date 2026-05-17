星期透視／疑川不等於疑美 重點在台灣民主死活

川普訪中，忍了兩天不談川習會內容之後，在回程飛機上接受媒體聯訪「放大絕」。川普通常在此時會透露許多，去年十月卅日釜山川習會前，也是在去程飛機上說Taiwan is Taiwan，意指川習之間不會談到台灣。但這次回程機上川普說了許多此次川習會令人瞠目結舌的內幕，每一條都是爆炸性的大新聞，尤其川普提到與習談了很多台灣問題，包括台灣軍售議題，這與川習會後白宮釋出的會談紀要中隻字未提到曾論及台灣大相逕庭。

在機上川普抱怨，記者為何要把「是習近平主動要提起台灣軍購」，視為是他違反一九八二年雷根所立下《六項保證》中「美國軍售台灣不需問過北京」的規範，川普的確也說對於台灣軍購議題，「他很快會做決定」。然後川普說出更勁爆的內幕，他先是回答記者「中國侵略台灣，只有他一人知道美軍要不要介入。」他接著說習近平也問他同樣問題，然後川普說他沒回應習。

加諸川普接受福斯電視台預錄、並在五月十五日下午五點半播出的片段，記者提問「台灣人對於川習會後應該感到更安全或更不安全」？川普回答應為中性，但川普也說他不想看到台灣往獨立發展，因為美軍需要飛九五○○英里去打這場戰爭，川普要兩岸都冷靜。

但記者追問「你還會批准給台灣數十億美元的軍售嗎」？記者指的是現仍懸宕在國務院、尚未通知國會進入下一階段的一四○億美元軍購案，川普說他尚未批准，需要看將來會發生什麼，他有可能批准，也可能不批准。

尤其福斯這場訪問，川普整場受訪已經把「對台軍售」與「台灣別搞台獨」綁在一起談了，更重要的是川普說第二波軍售，他「有可能簽也有可能不簽」。請問過去總統拜登、歐巴馬、柯林頓，甚至川普的偶像雷根總統對台軍售，誰說過類似的話？大小布希會這樣說對台軍售嗎？

一直替川普開脫者說，不管川普怎麼說，台灣什麼都沒改變，不是嗎？還說不要什麼都直接讀川普用字。但願接下來對台軍售、高層互訪、賴總統過境美國等事務都不要打折扣。

美國對台軍售不是川習籌碼，是根據《台灣關係法》與《武器出口管制法》美國對台灣的法定保證；川普要售不售的姿態，早已不只違反六項保證了。

川普這次訪中與習近平談台灣問題或對台軍售，真的很難不讓人想起尼克森總統，他在一九四○年代初入政壇就是靠在國會反共調查崛起的，他甚至是一九五○年代麥卡錫主義的代表人物，當時在共和黨內被認為是「真正懂冷戰的人」。一九五六年尼克森訪台不但支持蔣介石，也支持中華民國；怎知尼克森一九六七年之後開始親中，並有季辛吉一連串的鋪路，終而導致中美建交與台美斷交。

川普第一任因為貿易戰與新冠肺炎，在許多共和黨建制派包括龐培歐的引導下是最反共的總統，怎知川普2.0的真面目是不談台灣則已，但一談，對台軍購可以變成是對習談判的籌碼？筆者想說的是「疑川不等於疑美」，川普終有一天會下台，而中共一直都是台灣最大的威脅。

當川普與威脅台灣的中共愈走愈近的時候，到底為什麼川普說過對台灣有毒的話，都可以轉譯為對台灣有利的話？還是所謂威權崇拜的川粉只管愛川普，卻不管台灣民主死活？

（作者為東海大學政治系教授）