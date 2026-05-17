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大屋頂下／先走進再走出川習會—美台關係的表裡虛實

聯合報／ 黃年

美國對台獨究竟持何立場，是美中台三邊關係必須嚴肅探究的問題。

川習會前，傳出中共希望美方從「不支持台獨」改稱「反對台獨」，可說是中共想要美國在台獨問題上交底與攤牌。

川習會的牙膏正一段一段擠出來。關於這個議題，川普說「不希望有人走向台獨」、「也不願有人說要台獨，是因為有美國支持」，又說「不需要九五○○英里外的戰爭」，甚至說「我們與中國（對台灣問題）沒有衝突存在」。王毅則說，「在會談中感受到美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，（美國）不認同也不接受台灣走向獨立」。

這些論述，是「不支持台獨」嗎？是「反對台獨」嗎？或者，甚至比「不支持台獨／反對台獨」更加露骨？

我們可慢慢咀嚼川習對話，且待子彈再飛一會兒。但只要走出川習會場，就可發現，美國對台獨的立場至少在川普自己的口角已經出現顯著變化。

美台關係有一沿革。一九七○年代，中共對美只強調「老三句」，美國亦僅聲明「一中政策」；至一九九八年，柯林頓在上海首次表達「不支持台獨」，此後「一中政策／不支持台獨」即成美國官方立場；但到了二○二五年川普第二任期，國務院官網突然下架「不支持台獨」的表述，如今回顧，這居然是在開鑿一條美台關係轉彎的伏流。

伏流轉彎，正是美國對台獨認知及立場的轉彎。

眼尖的人早已警覺，在川普與拜登交接之際，美國的對台操作已悄悄出現從「台獨是麻煩製造者／不支持台獨」，轉向了「利用台獨／以台獨為工具」的跡象。

主體思維是：美國自己仍以「一中政策」面對中國，以求「鬥而不破」；另讓民進黨以「地位未定論（台獨）」鎖住台灣，以固化兩岸的仇恨敵對，水火不容。

美國自己鬥而不破，卻挾持台灣來鬥。這就使美台關係出現了「表／裡／虛／實」的乖離。

表面的一手是：美國在「一中政策／維持現狀」等口號下，甚至主張兩岸交流對話。但現實顯示，這是表，這是虛。

相對而言，裡面的一手卻在開鑿伏流暗渠，愈來愈真實。眾目睽睽，從為聯合國二七五八號決議翻案，至公然否定開羅宣言、波茨坦公告，鼓吹台灣地位未定論；這是擺明了在掏空「一中政策」，甚至從過去「不支持台獨／台獨是片面改變現狀／台獨是麻煩製造者」，儼然髮夾彎至「以台獨為槓桿／以台獨為工具」的一連串操作。這才是裡，這才是實。

軍購案的爭議最能看出表裡虛實。

表，是要提升台灣的防衛韌性，以對抗中共。當然有這層意義，但並不全然。

真正的裡是，一方面說「美國不尋求與中國爆發戰爭」，川普此行更稱「北京不會武力奪台」（表），另一方面卻不斷渲染製造兩岸不能避免一戰的氛圍，在戰爭必至的氛圍下，劫奪了台積電，並敲詐勒索了天文數字的軍售價金（裡）。

何況，甚至連發價書都沒有，就要立法院為「無菜單料理」背書，公開介入了台方的憲法運作。這還能說是合情、合理、合法的軍售事件嗎？豈不是吃人夠夠？這才是裡，這才是實。

尤其，美國對兩岸如果發生戰爭的想像，迄今說得出口的只是「要發揮震懾效應／要增大中共犯台的代價」；但美國從未妄稱能一舉擊敗中國，更未表示一戰即能實踐台獨「倚美謀獨」的遐想。美國如今的態度，似乎只是想把「台灣烏克蘭化」，以兩岸戰爭的「地獄景象」來試測「豪豬戰略」的「防衛韌性」。

如果不能先解答這些「為何而戰／為誰而戰」的政治戰略問題，而若美國只是想把台灣拖入阻滯中國崛起的「美國代理人戰爭」，將台灣軍人視為美國的傭兵，則台灣有什麼理由承負如此血腥的軍費？

綜上所論。美國這一套表裡虛實的陰陽操作，在政治上，是要藉台獨的「台灣地位未定論／台灣去中國脈絡」來挾持台灣，在軍事上是要使「台灣烏克蘭化」，成為一隻「美國豪豬」。

至此，美國的這套操作已非伏流，而是已經鑽出地表的地上河。波光粼粼，眾目睽睽。

有目共睹，賴清德就任兩年以來，正是這套操作進入高點的時候；亦即在政治上「台灣地位未定」（主張台獨，反對九二共識），在軍事上「台灣烏克蘭化」。如今，賴清德無論在政治人設上及兩岸政策上，已經完全鑽進了美國給他量身打造的這個框架與牢籠。

美國政府已無異於台灣的「深層政府」，賴清德亦已無異於美國的傀儡或代理人。

賴清德有「倚美謀獨」的幻想，美國有「以獨制中」的盤算。雙方一拍即合，嚴絲合縫。

如今，賴清德的任期過半，明年就要進入二○二八的選戰，兩岸和平與賴清德的政治利益有本質性的矛盾。他必須維持兩岸水火不容的仇恨敵對，渲染戰爭的必然性，販售「芒果乾」，始有可能衝過二○二八的難關。破罐子破摔。

在這樣的氛圍下，兩岸的仇恨敵對及美國即將對二○二八大選的必然與公然介入，皆是賴清德必須緊握操作的兩大政治元素。這當然是走偏鋒，卻恐是賴清德在二○二八刀口舔血的唯一選擇。

其實，美國若真心要兩岸避免戰爭，只要站穩「不支持台獨／台獨是片面改變現狀／台獨是麻煩製造者」的原始立場，不要將賴清德及民進黨綁架在「開羅宣言無效／二七五八號決議翻案／台灣地位未定論／美國豪豬」上，兩岸關係的和平發展就有了可能性，就有了基礎。

如今，卻是美國自己玩鬥而不破，但挾持台灣（台獨）來鬥。

美國可鬥可和，是自由自主的；台灣卻只能鬥不能和，是不自由自主的，完全陷於被動。

亦即，美國挾持了賴清德，賴清德挾持了台灣。

以上所述，是川普自己在第二任內也親自參與的對台操作。然而，如今川普一句「不願有人說要台獨是因為有美國支持」，是否顯示前述美國那一套「我來搞一中／你來搞台獨」的陰陽謀略已難維持。

川普似已轉彎，換了劇本。

本文要問：賴清德還妄想要「倚美謀獨」嗎？或驚覺已被美國放了鴿子？

答案在賴清德身上，也只在他一人身上。

台灣人應以這樣的視角走進川習會，並走出川習會。

台獨 王毅 中共

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