習近平連三問 川普如何答題

習近平在川習會開場即提出「修昔底德陷阱」並連續三問川普：中美能否跨越大國衝突宿命？能否共同應對全球挑戰？能否為兩國人民與人類前途開創未來？這三問，表面上是歷史之問、世界之問、人民之問，實則也是權力之問；也就是美國是否承認中國已不再只是既有秩序參與者，而是足以重寫規則的競爭者？

川普的回答恐怕不會落在文明命運，也不會落在國際秩序，而會落在訂單、關稅、投資、就業與選舉。他要的是可立即上新聞標題並馬上在其真實社群誇耀的成果，例如農產品、能源、波音飛機、ＡＩ晶片等大訂單及企業投資美國與就業率。習近平談的是百年變局，川普談的是期中選舉勝負；習近平要的是戰略空間，川普要的是立即可見交易清單。這些正是川習會最危險的不對稱之處。

川普於五月十五日清晨在真實社群發文暗酸，「當習近平主席非常優雅地提到，美國或許是一個正在衰落的國家時，他指的是我們在瞌睡喬・拜登與拜登政府四年期間所遭受巨大傷害。就這一點而言，他百分之百正確，我們的國家在那段期間承受難以估量傷害」，也等於間接證實，習近平把「東升西降」搬上元首外交檯面。川普雖然把美國衰退歸咎拜登，既是自我辯護，也是政治攻擊；但北京若誤判川普只在乎交易而過度刺激美國尊嚴，反而可能喚醒華府強硬的戰略本能。日本發動珍珠港事變偷襲美國的歷史教訓，已經說明挑戰美國，常會低估美國被羞辱後的動員能力。

對台灣而言，真正的問題是習近平把台灣包裝成美中「緩和」必考題。習近平最在意的從來就不是幾架飛機、幾船大豆，而是台灣。華府若為了穩定市場、壓低能源價格、換取中國採購，默許北京在「一中」語言、軍售節奏、官方互動或區域部署讓步，台灣即可能在大國談判桌上被推向更孤立位置。

因此，台灣不能把命運押在美國總統的性格上。川普重交易、拜登重同盟，華府政黨輪替會改變語氣，卻不會改變美中競爭的本質。台灣真正能掌握的是讓自己成為不可輕棄、不可速勝、不可替代的存在。不可輕棄，靠民主價值與國際信任；不可速勝，靠國防改革、後備韌性、能源與通訊備援；不可替代，則靠半導體、供應鏈、安全治理與區域夥伴網絡。

這次川習會大概率被兩位領導人都包裝成成功。川普會強調交易、市場准入與外交恢復；習近平會強調穩定、尊重，以及中國在全球事務的核心地位。兩種敘事都會有一部分真實性，因為兩人在回答不同問題。對川普而言，這場峰會是展現政治動能的舞台；對習近平而言，則是控管競爭節奏、鞏固戰略縱深的棋局。它或許能讓美中氣氛暫時降溫，卻未必能改變兩強競逐的結構本質；真正問題不在於峰會能否製造穩定表象，而在於這種穩定能維持多久、又將由誰付出代價。