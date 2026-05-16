白宮未提台灣 才是最大訊號

川習北京峰會落幕，白宮發表會談摘要，但只聚焦經貿、芬太尼、農產品採購及荷莫茲海峽與伊朗核問題，完全未提台灣；反之，中方通稿卻把台灣放在中美關係的最核心，習近平以「處理不好兩國就會碰撞甚至衝突」、「將整個中美關係推向十分危險的境地」警告川普，彭博駐港記者形容較二○一七年明顯更強硬。這不是文字疏漏，而是敘事不對稱：中方搶先定義「台灣是風險」，美方則暫時不在公開文本中提及台灣。這段空白正是敘事真空，而真空從來不會長期存在，它會被先出手的一方填滿。

更敏感的是，財政部長貝森特會後在ＣＮＢＣ直言，「沒有台灣議題的美中峰會，就不算真正的美中峰會」，並暗示川普「未來幾天」會親自表態；國務卿魯比歐在ＮＢＣ重申對台政策未變，警告武力犯台是「極其嚴重的錯誤」，卻也罕見點出北京可能傾向以「公投」或「自願」方式促統。這些訪談坐實一件事：台灣不可能缺席閉門會談，只是被刻意排除在公開摘要之外。閉門談了、公開卻不說，台灣就必須追問：美方有沒有重申「台灣關係法」、六項保證與反對片面改變現狀？有沒有當場反駁北京把台灣單向歸因為風險源？

川普式外交的風險也在這裡浮現。白宮的摘要凸顯可量化的成果：波音大單、農產品採購、伊朗能源通道、稀土鬆綁，乃至籌設新的「投資委員會」繞過ＣＦＩＵＳ審查。當川普需要中國在伊朗停火、能源與供應鏈上配合，台灣未必被明碼標價，卻可能在「維持美中戰略穩定」的氣氛中被悄悄下移順位。「經濟學人」早已示警，北京正試圖促成不見諸書面的「影子協議」，讓川普逐步調整對台作法。這種隱性交易，往往比正式公報更難防範。

台灣此刻不能只等待白宮安撫，必須要求美方以公開、可被引用的方式重申對台政策基本盤：反對武力脅迫、反對片面改變現狀、維持自我防衛能力，並區隔「不支持台獨」與北京試圖植入的「反對台獨」；同步透過國會、國務院、五角大廈與印太司令部多軌溝通，既有軍售案的後續執行不能模糊。對外則應強化與日本、菲律賓、澳洲及歐洲盟友的戰略協作。

白宮未提台灣，才是最重要的訊號。當北京把話說得很滿、美方把話說得很少，台灣更不能沉默。川習會後，台灣真正要防的，是被悄悄重新定位為「需要被管理的變數」。穩定不能以台灣沉默為代價，和平也不能以交易台灣為條件。真正的台海穩定，必須建立在華盛頓前後一致的表述、台灣可信的嚇阻與有效反脅迫的實力之上。