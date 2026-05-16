陸能躍升全球秩序共同定義者？

川習會當前許多分析仍停留在「交易政治」的框架中，關注北京會購買多少波音客機、華府放寬晶片限制的商機、對台軍售是否延期，乃至雙方是否能在伊朗或荷莫茲海峽問題上達成共識，但這些都只是「參數調整」，最值得觀察的是美國長期以來對國際秩序的單邊定義權，是否開始結構性鬆動？

二戰後美國不僅主導全球規則，更擁有界定敵人、合法性、安全邊界、制裁正當性的絕對權力。冷戰結束後，華府建立的單極秩序，使其既是規則制定者也是規則解釋者；至於北京，只是在這套框架內快速崛起的依循者，或進化為參與者。

但今天北京試圖改變的已不是利益分配，而是角色定位；不再滿足於舊秩序的參與者，更尋求成為新秩序的「共同定義者」，這也是當前中美關係真正的底層張力。因此，觀察川習互動不能只看協議文本，更要看行為模式是否出現改變。大國權力結構的變化，往往不是寫進正式文件，卻率先體現在執行節奏與戰略姿態裡。

其次，台灣問題的確是最敏感的試金石。對北京而言，台灣從來不只是主權問題，更是西太平洋秩序定義權的核心議題；對美國而言，台灣不只是第一島鏈，更是美國亞太戰略合法性的象徵。因此，北京真正關注的，並非華府賣給台灣多少武器，而是美國是否開始鬆動對亞太秩序的壟斷性定義。

這也是北京為何會重視美方措辭的細微變化：「不支持台獨」與「反對台獨」，在中文語義上或許只有一步之差，在權力意義上卻截然不同，更是秩序定義權是否轉移的信號。

再者，軍售問題亦然，重要的不是「賣不賣」，而是節奏。變化常在政策執行層面釋出微妙訊息，若軍艦減少穿越台海、高層互訪趨於低調、盟友動員力度下降，實質上改變的是美國的介入意志。

另外，如今華府開始希望北京在伊朗問題上發揮約束作用，這在國際政治權力結構上具有重大意義，因其揭示了一個現實：美國的全球控制力下降，已不足以應對多重危機，等於承認中國已是國際秩序的共同管理者；這正是北京想取得的戰略突破。

川普再次訪華與一九七二年尼克森訪華相比，兩者面對的歷史結構完全不同。一九七二年，當時的華府處於世界權力顛峰，意圖藉由聯合中共以遏制蘇聯，重新塑造冷戰新格局。當下美國面對的卻是一個單極秩序鬆動、多極力量上升的世界，川普已不可能複製當年的歷史條件。

「川習會」在北京的戰略企圖裡，是一個權力重新分配、新國際秩序的時代。美國是否會接受一個不再由自己獨自定義的世界？尤其是當北京成為國際新秩序的「共同定義者」。