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中美俱清醒 賴總統獨醉？

聯合報／ 陳長文／金門協議簽署代表、海基會創會秘書長（台北市）

據大陸官媒新華社報導，五月十四日，中共中央總書記習近平北京人民大會堂會晤美國總統川普時明言：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」習總書記更強調：「『台獨』與台海和平水火不容。維護台海和平穩定，是中美雙方最大公約數。」

川普在北京時雖未就台灣問題具體回應，然習總書記上述「紅線表態」，川普及其行政團隊不可能不刻骨銘心。此亦印證我國外交部政務次長吳志中此前的憂慮：「台灣將成為川習會的菜單」，亦是自詡「務實台獨工作者」的賴總統，在兩岸關係上捉襟見肘的寫照。

近日，行政院提出之高達一點二五兆元的國防特別預算，立法院最終通過七千八百億元版本，筆者對於朝野未能堅守「最低需求、夠用就好」之底線，深感遺憾。這筆資源若能轉而投入長期照護等民生要務，避免長照悲歌，不是更好嗎？兩岸緊張之根源在於賴總統之「務實台獨」路線，而此絕非「以小事大以智」之計。

基此，筆者謹對賴總統提三點提醒：

一、放棄違憲台獨，回歸憲法「一個中國」誡命，兩岸春暖花開非難事。

自中華民國憲法於一九四七年公布，歷經一九九一年增修條文明定「國家統一前」之憲政框架，一九九六年實現領導人直選，歷任中華民國總統無論施政理念為何，均在「一個中國」之憲法前提下治國。唯獨賴總統，以「務實台獨工作者」自詡，並堅持蔡總統「兩岸互不隸屬」路線，公然牴觸「台灣加上大陸才是一個中國」之憲法誡命。實乃眾人皆醒、賴獨沉醉於台獨「幻夢」之中。

習總書記此次未提「一國兩制」，僅以「台獨」為論述核心，實已為賴總統留下台階，那正是馬英九總統任內證明可行的「九二共識、一個中國」，兩岸重回春暖花開水到渠成。

二、求同存異，以制度融合取代「碰撞」、「衝突」與「危險」。

筆者憶及一九九一年，以海基會首任秘書長身分率團赴北京，於香港九龍轉機途中，偶然讀到「人民日報海外版」一篇文章，其中一句令筆者印象深刻：「憲法是各種法律的媽媽，咱們中國上上下下都得聽她的。」彼時，對大陸法治發展充滿期待，卻也忐忑，不知這份期望是否過於樂觀？

三十餘年倏忽而過，大陸躍升為世界第二大經濟體，台灣透過大法官解釋累積的八一三號釋憲成果及近期憲判字（雖仍有不足），以及從威權走向民主的轉型過程，皆是大陸值得參考的寶貴經驗。兩岸若能以憲法為橋，放下軍備競逐，「碰撞」、「衝突」、「危險」自可消弭於無形。

三、堅定走在良制一國道路之上，賴總統可以是台灣尼克森！

賴總統應藉此次川習會深刻反思，放棄「務虛台獨」論述，修正「境外敵對勢力」等激化對立之用語，具體落實「良制一國」之精神。應知兩岸關係好，台灣才會好！

屈原〈漁父〉有言：「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒。」然今日台灣處境恰恰相反，當習近平明確畫定紅線、川普現實回應兩岸局勢，顯見各方俱已清醒；唯獨賴總統，仍沉醉在「務實台獨」的一廂情願之中，卻忘了自己是依中華民國憲法宣誓就職之公僕。

解鈴還須繫鈴人，願賴總統早日大夢初醒、懸崖勒馬，將是全民之福！如能幡然悔悟放棄「獨立」的神主牌反而是與北京交流最具說服力的代表，正如以強烈反共著稱的尼克森，恰是當年破冰美陸關係的不二人選。

習近平 北京 台獨

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在大陸官方公布「川習會」的內容要點中，習近平強調台灣問題是中美關係中的最重要問題，處理不好會將整個中美關係推向十分危險的境地。至於川普曾說會談到的「對台軍售」問題，以及不少人推測他將表態「不支持台獨」，則未見諸於大陸官方公布的訊息中。儘管如此，習近平的這段講話算是把醜話說在前面，告誡美國絕無讓民進黨政權可「倚美抗中、保台獨」的空間。

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