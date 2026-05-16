讀家觀點／捨棄偏執治理 應對中美共治新局

全球地緣政治正進入現實主義新常態，台灣正被推入一個極度孤立的歷史盲區。這種孤立並非單純的國際空間困境，而是涉及領導風格、治理邏輯、產業結構的全面失靈。執政者性格乖張、剛愎自用、閉門造車的傲慢與國際現實嚴重脫節，正加速耗損國家根基，讓台灣一步步走向全面潰散的危機。

川習會後的國際格局，本質上是中美兩強對全球資源與秩序的重新分配。中美在競爭中尋求某種程度的共管或戰略平衡，台灣若仍幻想能憑藉過去的「抗衡」邏輯獲取紅利，無疑是極大的戰略誤判；這種誤判源於無視國際現實、對自身籌碼的過度膨脹。

政治意志凌駕專業實證，是目前執政者的核心思維，不僅在內部行政上頻頻出現「彼得原理」揭示的層級職能失效現象，更在對外戰略上陷入近乎偏執的單向選擇；決策過程封閉在親信與同溫層，政府遂失去修正錯誤的能力。例如以意識形態鎖死能源政策，當全球為因應高算力需求而重新評估核電時，領導層原本仍死守既定立場，導致產業面臨長期斷電風險與國際碳關稅的雙重夾擊，最終仍得面對現實而改弦更張。

更深層的危機在於台灣產業結構的「依附性」，台灣引以為傲的技術優勢，往往建立在代工與配套的邏輯之上。以半導體供應鏈為例，儘管台灣擁有先進製程，但在關鍵設備、底層軟體、核心專利上仍高度依賴外部授權。一旦中美開始尋求技術脫鉤或強制要求供應鏈在地化，台灣缺乏自主系統的短板便暴露無遺。這種依附型的技術實力，最終難以轉化為實質的政治籌碼。

行政效率的低落與決策的黑箱化，進一步加劇了台灣的孤寂感。當前政府在應對通膨、勞動力缺口等核心議題時，展現出的是一種教科書式的管理失靈；這種失靈並非單純能力不足，而是權力使機能退化。從民生治理的微觀視角看，強勢推動政策卻缺乏配套、強行交辦卻無視基層執行難度，迫使公務體系陷入只求避事、不求創新的無效勞動。領導者的剛愎風格由上而下傳導，讓整個行政體系失去了應對突發變局的能力，更損及民眾對整個公部門的信任。

近來的台美經貿談判，領導層展現出「單向押寶」的偏執，卻未能換取區域經貿架構的入場券。如今中美雙方賽局轉向利益交換與紅線畫定，台灣的戰略迴旋空間正急速壓縮。此時執政者若依舊以剛愎姿態切斷兩岸溝通管道，台灣感受到的即是被邊緣化的窒息感。

打破孤寂唯一路徑，在於徹底捨棄封閉的治理模式，回歸到理性與實證的開放邏輯。台灣需要的不是情緒化的對抗口號，而是具備前瞻眼光的戰略重構；若放任乖張的意志主導國家方向，那麼島嶼的邊界將是困住自己的囚籠。台灣必須意識到，唯有在結構崩塌前進行深層的更新，才能從孤寂中突圍而出。