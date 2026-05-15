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不再是王牌 台灣要如何自處

聯合報／ 林法／公退（彰化市）
大陸國家主席習近平在川習會中特別強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。圖／央視新聞
大陸國家主席習近平在川習會中特別強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。圖／央視新聞

川習會的開場，習近平由「共存、共治」角度出發，還挑明台獨台海和平水火不容，處理不好將爆發中美衝突；川普則迴避大國責任，並慣以「私交、恭維」措辭。兩者格局高下立判，也不難見出新興強國與舊有霸主氣勢的差別；但最重要的，台灣該如何自處？

台海牽涉美中重大利益，除統獨、地緣等戰略因素，如今更有攸關全球發展的晶片問題，衝突張力大到誰都怕碰卻也不能不碰。因此，向來喜歡強調與習關係友好的川普，對台依舊武器愈賣愈多，甚至還想整合日韓菲，於第一島鏈建立「亞洲北約」。而「槍桿子出政權」的中共，從毛澤東、鄧小平到習近平，只要台灣不獨立，則是一貫「久久為功」的和緩姿態。

九一一事件後，美國便專注中東局勢，同時在經貿、反恐、北韓及伊朗核武等議題，尋求與中國合作。如今過了廿五年，對岸早已不可同日而語，川普再狂妄，也不得不向現實低頭。何況其具「交易特質」，這正是華府去年國安報告避諱不與中方競爭，如今川普更盛讚習是「偉大領導人」，並形容美中有著「奇妙關係」的原由。

至於川普圍堵中國的戰略，比起帶十餘位重量級ＣＥＯ，尋求「真正互利經貿關係」的作法，恐怕更像是霸權更替，過場時的消極抵抗。但美國霸業日落、崛起中國又不受認同，致中等強權紛紛結盟避險，具高度戰略價值的我們，難道只能「倚美謀獨」，就像今天資通產業鏈將被挖走一半，連一點二五兆元軍購，在美方不斷延宕交付武器之際，還有人急著幫忙催款？

當台灣不再是張王牌，我們該如何自處？也許筆者不應杞人憂天，因為今天或未來川習再會，作出什麼讓人更覺悽涼，除了緊抱美國大腿，「習慣悲壯」的執政黨，早已作好萬全準備！

習近平 台獨 台海

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川習會重點除了經貿，也幾近把軍事搬上檯面：習近平提及台灣議題若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，明顯加重要求美國反台獨的力道，美方恐怕難以逃避此訴求。

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川習會的開場，習近平由「共存、共治」角度出發，還挑明台獨與台海和平水火不容，處理不好將爆發中美衝突；川普則迴避大國責任，並慣以「私交、恭維」措辭。兩者格局高下立判，也不難見出新興強國與舊有霸主氣勢的差別；但最重要的，台灣該如何自處？

讀家觀點／台灣不安感 是處在秩序重組敏感帶

川普與習近平昨日在北京人民大會堂舉行高峰會談，雙方除釋出貿易與關稅談判訊號外，市場也高度關注美中科技競爭與未來供應鏈布局。外界多半聚焦於高關稅、美中貿易衝突與中國出口壓力；但台灣社會真正感到不安的，恐怕不是關稅本身，而是世界秩序正在重新改變。

川習會後還能「倚美謀獨」？

在大陸官方公布「川習會」的內容要點中，習近平強調台灣問題是中美關係中的最重要問題，處理不好會將整個中美關係推向十分危險的境地。至於川普曾說會談到的「對台軍售」問題，以及不少人推測他將表態「不支持台獨」，則未見諸於大陸官方公布的訊息中。儘管如此，習近平的這段講話算是把醜話說在前面，告誡美國絕無讓民進黨政權可「倚美抗中、保台獨」的空間。

中美進入大交易時期

在全球矚目下，美國總統川普再次踏上北京，並繼去年釜山峰會後，展開兩國元首會談；川普也邀請習近平九月廿四日訪美。務實來看，顯然幾次的高峰會很難一下改變美中現存結構問題；但若美中進入所謂的「建設性戰略穩定關係」，則意謂兩國為管控分歧，將回到「以談為主」的制度性磋商。如若如此，幾可宣告自川普一點○以來的對陸遏制以失敗告終。在經貿戰、科技戰邊際效應逐漸遞減下，川普將很可能改絃易轍，以更實際的「價格」取代「價值」，與陸方進行各種交易。

大豆交易 川普拿什麼籌碼談？

美國是全球最大的大豆生產國和出口國，中國則是最大的大豆消費暨進口國，中國每年逾億公噸大豆的進口量，主要用於飼料加工、食用油供應和食品工業，美國則透過控制產量與定價規則，將大豆變成了對中貿易中的「戰略商品」。

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