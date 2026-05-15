不再是王牌 台灣要如何自處

川習會的開場，習近平由「共存、共治」角度出發，還挑明台獨與台海和平水火不容，處理不好將爆發中美衝突；川普則迴避大國責任，並慣以「私交、恭維」措辭。兩者格局高下立判，也不難見出新興強國與舊有霸主氣勢的差別；但最重要的，台灣該如何自處？

台海牽涉美中重大利益，除統獨、地緣等戰略因素，如今更有攸關全球發展的晶片問題，衝突張力大到誰都怕碰卻也不能不碰。因此，向來喜歡強調與習關係友好的川普，對台依舊武器愈賣愈多，甚至還想整合日韓菲，於第一島鏈建立「亞洲北約」。而「槍桿子出政權」的中共，從毛澤東、鄧小平到習近平，只要台灣不獨立，則是一貫「久久為功」的和緩姿態。

九一一事件後，美國便專注中東局勢，同時在經貿、反恐、北韓及伊朗核武等議題，尋求與中國合作。如今過了廿五年，對岸早已不可同日而語，川普再狂妄，也不得不向現實低頭。何況其具「交易特質」，這正是華府去年國安報告避諱不與中方競爭，如今川普更盛讚習是「偉大領導人」，並形容美中有著「奇妙關係」的原由。

至於川普圍堵中國的戰略，比起帶十餘位重量級ＣＥＯ，尋求「真正互利經貿關係」的作法，恐怕更像是霸權更替，過場時的消極抵抗。但美國霸業日落、崛起中國又不受認同，致中等強權紛紛結盟避險，具高度戰略價值的我們，難道只能「倚美謀獨」，就像今天資通產業鏈將被挖走一半，連一點二五兆元軍購，在美方不斷延宕交付武器之際，還有人急著幫忙催款？

當台灣不再是張王牌，我們該如何自處？也許筆者不應杞人憂天，因為今天或未來川習再會，作出什麼讓人更覺悽涼，除了緊抱美國大腿，「習慣悲壯」的執政黨，早已作好萬全準備！