讀家觀點／台灣不安感 是處在秩序重組敏感帶

川普與習近平昨日在北京人民大會堂舉行高峰會談，雙方除釋出貿易與關稅談判訊號外，市場也高度關注美中科技競爭與未來供應鏈布局。外界多半聚焦於高關稅、美中貿易衝突與中國出口壓力；但台灣社會真正感到不安的，恐怕不是關稅本身，而是世界秩序正在重新改變。

即使近期ＡＩ與半導體帶動台灣出口與股市表現亮眼，ＡＩ產業更成為全球焦點，但另一方面，社會的不安全感卻並未下降。年輕世代對未來焦慮依然升高，房價高漲、薪資停滯、產業結構單極化、能源風險升高，加上地緣政治緊張，使台灣逐漸出現一種矛盾現象：數據繁榮，但人民對未來缺乏安全感。而這種焦慮，正與本次川習會談背後的全球變局有關。

二○一八年川普對中國發動貿易戰時，美中衝突的核心仍是商品逆差與製造業競爭；但今天美中真正爭奪的，早已不只是出口市場，而是人工智慧、半導體、能源安全、供應鏈控制、稀土資源、數據治理與金融主導權。換言之，美中競爭已從「商品競爭」，進入「體系競爭」的新階段。而台灣，恰恰位於這場全球重組最敏感的位置。

過去外界總將台海問題理解為軍事問題，不過現在情況已完全不同；ＡＩ產業快速擴張，先進晶片、高效能運算、先進封裝與半導體供應鏈的重要性大幅提升後，台灣已不只是第一島鏈的一部分，更逐漸成為全球科技治理與供應鏈安全的核心節點。

這也是為何美國高度重視台積電與先進製程，北京同樣高度關注。此次川習會談真正涉及的，恐怕不只是關稅，還可能包括科技限制、晶片供應、能源安全、區域軍事平衡，以及亞洲未來秩序的重新安排。

值得注意的是，川普與前總統拜登的對中戰略邏輯並不相同。拜登偏向聯盟治理與制度圍堵，強調價值同盟與多邊合作；川普更傾向「交易型霸權」，幾乎任何事都可以談判與交換，包括關稅、軍費、能源、地緣利益，甚至區域安全問題。這也正是亞洲國家不安的來源。大家擔心的不一定是川普的強硬，而是其高度交易性。對北京來說，川普未必是最難應付的美國政治人物，反而可能是最有談判空間的對手。一旦世界開始進入大國重新劃界階段，亞洲國家最擔心的可能不是衝突會不會立刻爆發，而是自己將在新秩序中被重新定位。

對台灣而言，最大的風險或許並非單一事件，而是全球秩序已逐漸從過去低成本、高效率的全球化時代，進入「高安全成本時代」。能源、晶片、航運、數據與供應鏈，都開始被重新政治化與戰略化。企業考量的不再只是成本，而是安全；國家競爭的核心，也不再只是經濟效率，而是供應鏈控制能力與科技主導權。

台灣該擔心的不是川習會會不會達成某種協議，而是世界早已開始重新定價能源、安全、晶片與市場。但台灣社會仍習慣用過去思維理解新的科技冷戰與地緣政治競爭。若台仍停留在舊有想像，失去的恐不只是產業優勢，而是整個社會對未來的安全感。