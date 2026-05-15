川習會後還能「倚美謀獨」？

在大陸官方公布「川習會」的內容要點中，習近平強調台灣問題是中美關係中的最重要問題，處理不好會將整個中美關係推向十分危險的境地。至於川普曾說會談到的「對台軍售」問題，以及不少人推測他將表態「不支持台獨」，則未見諸於大陸官方公布的訊息中。儘管如此，習近平的這段講話算是把醜話說在前面，告誡美國絕無讓民進黨政權可「倚美抗中、保台獨」的空間。

習近平在川習會中特別強調「台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」，這段話的「潛台詞」當然是指，民進黨執政後愈加推進了務實台獨的政策，且是因有了「美國爸爸」當靠山。因此，川普未回應習近平的這段講話也很合理，因為十年來美國確實常未遵循「一中政策」，才使賴清德總統在就職演說中就宣告，台灣和大陸是「兩國互不隸屬」的「新兩國論」。

就美國的一中政策而言，從美國總統尼克森於一九七一年七月派季辛吉密會周恩來起，已承諾將逐步減少在台灣的駐軍、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不支持「台灣獨立」，以及支持中華人民共和國政府成為聯合國中的中國代表等。數月後中華民國政府喪失在聯合國中的「中國」代表權，但仍主張是世界上唯一的中國。

一九七二年二月，尼克森訪問大陸與中共簽署了「上海公報」，確定美國外交上所承認的中國，將推動由中華民國政府改為中華人民共和國政府所代表。美國在「上海公報」中聲明，認識到（acknowledges）在台海兩岸的所有「中國人」都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，而美國政府對此立場並無異議，以及關心由「中國人自己」和平解決台灣問題。

一九七九年元月一日起，美國改承認由北京政府代表中國，而「台灣是中國的一部分」及「由兩岸的中國人自己和平解決台灣問題」，迄今則仍是美國「一中政策」的內涵。因此，大陸媒體日前播出北一女教師區桂芝一段「承認台灣人就是中國人，和平就來了，支持零軍購」等的講話，雖算是美、陸簽署過聯合公報中的共同政策，但現在的台灣人又有多少人敢自認也是「中國人」呢？

川普雖未向習近平提到軍售台灣議題，不少論者認為川普若在川習會中提到，就違背了一九八二年「對台六項保證」中之「未同意對台軍售設定終止期限」及「未同意北京要求軍售台灣須先諮詢其意見」的兩項保證。然而，這些承諾是當時仍主張代表中國的中華民國政府，為國家安全所爭取來的保證；但民進黨政府已將中華民國台獨化，若川普仍信守六項保證，豈不等於支持賴清德的務實台獨政策？

美國在二○二○年才證實與公開「對台六項保證」的文件，原因正是川普為競選連任提出「反中」的政策，從而「倚美抗中、保台獨」的民進黨政府，才有機會讓台灣成為美國反中布局裡的棋子。但川普的商人性格更看重能賺到大陸的「錢」，而他訪陸前對台灣「如果有對的總統」的表態，引發外界「賴清德是位可能會引起戰爭的不適任總統」聯想，其實也應是「不支持台獨」的表態。