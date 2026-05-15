大豆交易 川普拿什麼籌碼談？

美國是全球最大的大豆生產國和出口國，中國則是最大的大豆消費暨進口國，中國每年逾億公噸大豆的進口量，主要用於飼料加工、食用油供應和食品工業，美國則透過控制產量與定價規則，將大豆變成了對中貿易中的「戰略商品」。

由於農產品採購是川普穩定國內期中選舉重要籌碼，急須取得實質成果，外媒披露川習會農產品特別是大豆採購將是焦點議題之一。此前美方要求中方今後三年每年採購二五○○萬公噸，對中方並非難事，但中方未立即回應，顯然另有所圖，端看美方拿什麼交易。

一八年中美貿易爭端肇始，美國拿大豆當武器不僅提高大豆價格，還制約大豆出口到中國的數量，對當時中國的禽畜產業及加工業產生極大影響。有了慘痛教訓後，為破除單邊依賴的貿易格局，中國全力推動國內增產、推動「豆粕減量替代」技術、提高飼料效率降低大豆用量、改善倉儲設施降低耗損量、強化大豆冷鏈物流設施減少損耗量、機動調動國內大豆庫存量、完善大豆生產者補貼政策、分散大豆進口來源等，以避免重蹈遭卡脖子覆轍。

經過這些年的勵精圖治，加以來自巴西，阿根廷，烏拉圭，俄羅斯等國的大豆供應充足且價格較低，吸引中國進口商轉向南美市場，目前形成了「巴西為主、多國補充」的大豆供應格局、並從單純依靠現貨採購，轉型為產業鏈深度合作保障供應鏈安全。

儘管中國大豆生產仍存在耕地面積受限、生產成本較高、機械耕作力不足、農民種植意願低、自國外進口比較便宜等缺失，但中國在大豆議題基本已有足夠的底氣，無須受制於美國，攻守之勢已易手。

去年雙方貿易衝突升溫期間，中方就曾暫停採購美國大豆，導致美國大豆出口暴跌逾五成，豆農面臨大豆滯銷，難以維持生計，許多農村選民支持川普，給他極大壓力；為此川普雖數度公開要求中國應大量採購美國大豆，但因說話反覆，並未獲中國官方明確承諾。

關鍵在於，當前中美大豆貿易已由賣方市場轉向買方市場，美國已無法再拿大豆來要脅中方。基於雙邊貿易是「給和取」、「互惠互利」的談判，習主席在與川普會談中強調面對分歧及摩擦時，「平等協商」是唯一選擇，並在台灣問題說出重話；美方是否認清局勢已轉變，準備好足夠的「交易籌碼」，答案將很快揭曉。