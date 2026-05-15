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中美進入大交易時期

聯合報／ 黃健群／工總大陸處處長
鄭文翔
鄭文翔

在全球矚目下，美國總統川普再次踏上北京，並繼去年釜山峰會後，展開兩國元首會談；川普也邀請習近平九月廿四日訪美。務實來看，顯然幾次的高峰會很難一下改變美中現存結構問題；但若美中進入所謂的「建設性戰略穩定關係」，則意謂兩國為管控分歧，將回到「以談為主」的制度性磋商。如若如此，幾可宣告自川普一點○以來的對陸遏制以失敗告終。在經貿戰、科技戰邊際效應逐漸遞減下，川普將很可能改絃易轍，以更實際的「價格」取代「價值」，與陸方進行各種交易。

歸納陸方論述可知：即使認知到中美關係的結構性變化，也認為兩國已回不到過去；甚至對美方不抱持幻想的前提下，此次陸方仍高規格接待川普一行。推估應有三大目的：首先，是為未來中美關係留出互動空間；其次，展現大國泱泱氣度，以凝聚大陸民族主義；最後也最重要的是，視為對美的「哀的美敦書」；未言之明的是：陸方已做好不惜與美抗爭的最壞打算、最好準備。

川普訪陸之前，陸方就已就中美關係畫下了幾道紅線。除了重中之重的台灣問題，還包括：

首先，中美應平等互動。陸方一再強調：中美關係並非「你輸我贏」的零和博弈，且一再重申「中國從不賭美國輸，美國也別賭中國輸」。習近平在會議上三大詰問之首：「中美能不能跨越『修昔底德陷阱』？」不只是向美方傳遞大陸不尋求全球稱霸的訊息，同時也是向美方表示，陸方不會接受美方居高臨下的互動模式。

其次，中美經貿應互助互利。陸方一方面表達了對「脫鉤斷鏈」與單邊制裁的反對，一方面強調中美經貿合作有利全球經濟增長。與此同時，陸方亦多次表示，陸方不僅不會對美方祭出的無論經貿戰或科技戰妥協，甚至還會對等反制。陸方也提醒：美中經貿鬥爭，最後將反噬美國自身經濟。

再次，中美民間交流不應受政治干擾。陸方定調中美關係「希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方」，隱含對川普以政治力介入造成中美關係低盪的批判。基於此，陸方認為，只有讓中美兩國青年、地方、文化自由交流，才能打破對立的資訊繭房，降低雙方敵意。

最後，中美應共同對治全球議題。陸方認為，中美兩國應站在「全球治理」高度，針對人工智慧、跨國犯罪、傳染病等領域合作，並致力於全球穩定，避免製造分裂和陣營對抗。

總的來看，陸方不會天真認為，美方會輕易對包含台灣問題在內的議題退讓。但透過紅線的界定，陸方想要揭示的是：中美關係的核心邏輯已明確轉向「以實力為基礎」的競爭與管控並存模式。也就是說，陸方認為時與勢已不在美國、至少不在川普那邊的此刻，川普的訪陸，意謂中美將進入大交易的黃金時期。

借用史學經典之作「萬曆十五年」開頭之語：西元二○二六年，看似一個無關緊要的年分；但從大歷史來看，卻極可能是牽動美、陸、台，乃至全球地緣政治的關鍵之年！台灣，該綁好安全帶了！

習近平 川普 北京

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