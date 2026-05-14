交易思維下 「挺台」充滿算計

川普在川習會前夕受訪，談及台灣問題時，坦言美國離台灣非常遙遠，習近平「離台灣只有六十七英里」。此說反映了強權對周邊區域擁有較高天然影響力；而美國是否深度介入，取決於成本、利益與交易價值，而非單純價值理念。

在此思維下，台灣重要性並未消失，但性質已變。台灣不再只是「民主同盟象徵」，而更像是美中競爭中的戰略籌碼、供應鏈節點與談判資產。川普未必完全放棄對台支持，但支持方式已更具條件性、交易性及成本計算色彩。

這也意味，川普顯已把「防止美中直接衝突」置於比「維持台海現狀」優先的位置。北京可能因此認為，美國直接介入台海危機的門檻正在提高。

川習即將見面，台灣面臨的「安全依賴與嚇阻不確定」局面也已然浮現。