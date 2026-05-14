川習棋盤上 台灣位置在哪裡

華爾街日報日前先放消息，說川普在這次川習會的準備中，並未包含改變美國對台立場的計畫，但確實是如此嗎？

華爾街日報報導，川普與習近平去年在釜山會面時並未談及台灣，然而白宮幕僚認為，這次台灣議題將被提上桌；但美國高層官員強調川普與習近平的會晤準備工作中，「並未包含任何改變美國對台立場的計畫」。白宮首席副新聞秘書凱莉表示，川普會繼續他過去一年來的政策，重新平衡與中國關係，優先以互惠和公平來恢復美國的經濟自主。綜合以上，川習會談，就看台灣會被擺在棋盤上的哪個位置。

可從幾個大前提來解讀這個問題：前提一，一九五六年英國企圖以武力奪取蘇伊士運河，最後一敗塗地，大英帝國不過是張紙老虎，稱為英國的「蘇伊士時刻」；現在，美國對伊朗也束手無策，這是美國的「荷莫茲時刻」，大家都見證到美國主宰全球霸權的時代告終。前提二，亞太盟國也感受到美國對承諾的動搖。近日南海小糾紛不斷，但是美國未表態支持菲律賓；日本高市首相的「台灣有事」，中方強烈抗議，但美國也沒有撐腰。前提三，紐時報導世界對美中都缺乏信任，因川習都曾利用在貿易與安全領域的影響力施壓或懲罰他國。各國因而悄悄結成小團體，在川習會前加強安全合作以自保。

綜上三個大前提，看得出來對川普而言，戰爭、民主、國際承諾，都只不過是談判時的工具，是可交易的底線，且美國主宰全球的時代也已告終。因此，川普訪中幾乎可確定不是為了對抗中國，而是為了「互惠和公平來恢復美國的經濟自主」，也是為了「重新平衡與中國關係」。貿易、科技、供應鏈、乃至地緣安全，都可能成為交易項目；而台灣，正好位於這些議題的核心。

國際政治從來就不討論仁義道德競賽，而是權力與利益的平衡。當美國需要穩定中美關係、降低戰略消耗時，緊抱住美國大腿不放的台灣，其重要性是可以被「精心計算」的。三月時有報導指出，川普在九年前首次總統任內訪問中國時，曾私下對習近平提議，願協助處理台灣問題。川普當時直言：「我認識她（蔡英文），你懂的。我可以幫忙搞定這個女人」。這段未獲官方證實的對話被認為符合川普的「交易型性格」，將外交關係視為談判籌碼，這讓北京意識到川普對台灣問題抱持著交易的態度。

如今，川普是否也會以同樣的方式，向習提議「搞定」現任總統賴清德？