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川普對台 恐有默契交易

聯合報／ 陳國祥／資深媒體人（台北市）

美國總統川普已於昨日晚間抵達北京，不同於過往的公開性高姿態，他此行顯得相對低調。由於正處內憂外患中，從外交策略與國內政治需求分析，他很可能透過一系列「默契交易」，換取對內宣傳的勝利。

川普向來注重交易結果，會議重點不是改變中美結構性矛盾，而是達成具體成果，向美國民眾展示實績。無論是經貿訂單、企業投資，還是能源交易，都是可用來包裝的政治資源。期中選舉將至，需要可宣傳外交豐收的成果。因此，他不可能強力施壓中國，而是透過務實、低調商議，尋求交易突破。

台灣問題是中美關係最敏感議題。雙方不太可能簽署正式文件，但這不意味著美方對台支持不會調整。實際上，台灣可能面臨所謂「默契交易」：表面表述維持穩定，實際行動逐步退讓。

表現可能包括外交表述微調，如從「不支持台獨」逐步靠近「反對台獨」；軍售節奏放緩，高敏感武器交付延遲；政治聲援更含糊，降低高層互訪支持度。這些不需公開簽署協議，卻可能削弱美國對台支持強度。對川普而言，這既保護政治形象，也換取中國在經貿與其他議題上的讓步。

經貿領域是爭取國內政治利益的重要舞台。美中可能達成局部妥協，但無法全面解決結構性矛盾。中東與伊朗問題亦是焦點。中國作為中東潛在斡旋者，可幫助美方緩解能源供應與地緣政治壓力；透過經貿與外交交換，中美形成表面合作、實則競爭的平衡，符合川普交易邏輯。

「默契交易」指雙方在不簽署正式協議下，透過表述微調、軍售節奏、投資安排或經貿交易，實質改變行為模式，可維持政治宣傳效果。會後可對內稱「中國讓步」，強化外交成果；又可降低政治風險，不需公開對台政策重大退讓，避免國內反彈；另可換取實質經貿成果，農產品、能源與投資協議直接轉化為國內就業與產業政策。

對北京而言，這是一種戰略緩衝，可在不承認「美國拋台」下，逐步降低美方干預敏感議題，同時保障科技發展與全球布局。雙方形成「鬥而不破」格局。

川普可能會以局部讓步與象徵性成果換取國內宣傳高調勝利，中國大陸則藉此保護核心利益、延緩敏感議題壓力。雙方表面平和，實則暗流湧動，峰會是高度計算的政治博弈。現階段中美互動模式是有限對抗、局部合作。經貿、科技、能源與區域安全議題是主要博弈點，而台灣等敏感議題透過默契交易逐步操作。

川普訪華，核心不是改變國際秩序，而是透過交易達成雙方利益互換：中國獲實質經貿與外交利益，川普獲政治宣傳勝利，台灣問題被微調而無正式協議。中美競爭本質是鬥而不破。對川普而言，低調訪華保護政治資本；對中國來說，峰會維護其核心利益；台灣則需清醒認知位置，做好長期防衛與外交調整，以面對不確定的國際格局。

川普 川習會 習近平

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