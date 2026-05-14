讀家觀點／振興技職教育 別再畫錯重點

據聯合報本月十一日報導，在少子化衝擊下，技職體系快速萎縮，高中專業群科學生，十年間減少十三萬，不惟苦勞型科別，招生面臨挑戰；商管領域相關群科，吸引力也大不如前。當學生往普通高中集中，技職體系不斷弱化，產業缺工勢將擴大，將嚴重衝擊經濟發展，不能輕忽。

教育部鄭英耀部長上任後提出新五專構想，讓高職與科大合作，希望透過三加二模式，減輕技職招生壓力，拯救技職教育頹勢；然而，今日文憑主義當道，取得大學文憑容易，而新五專的畢業生，卻僅能取得副學士，學生又怎願埋單？如欲使技職教育回溫，有效解決缺工問題，得有周延完善規畫，尤須戮力以下三端。

一，落實產學鏈結，提升技職人才地位：中小企業缺工加劇，學生卻不願選讀技職，關鍵仍在職場前景，需賴政府通盤擘畫，相關部會協力合作。透過重新定位證照制度、提升檢定證照價值、積極強化產學鏈結等，提升技職人才素質。並且欲鼓勵人才投入，仍得端出勞動誘因。創造更佳就業環境、拉高技職薪資待遇、提升職業的尊榮感，才能挽救技職危機。

二，強化出路宣導，增加選讀技職誘因：重學術輕技職觀念，迄今深固國人心中；技高如欲獲得認同，需政府加強宣導，更賴政策利多誘引。十二年國教推動時，政府不斷倡導技高，加以免學費的補助，就學負擔較普高輕，吸引不少學生投入；一○八課綱上路後，宣傳力道相對小，技高招生每況愈下，今年普高學費全免，技高更是雪上加霜。近年免學費的補助，相較於一○三年時，大幅減少數十餘億。筆者認為若能加碼補助，免繳雜費與實習費，並透過各管道行銷、宣揚技職生出路，定有利於技高翻身。

三，積極向下扎根，讓國中生了解技職：學生優先選擇普高，固為傳統觀念作祟，但對技職教育陌生，恐是更重要因素。國中雖設有技藝班、亦有職涯探索體驗，但因沒有固定課程，加以經費補助不足，難以窺知技職全貌。政府如能擴增預算、並將試探課程列為必修，透過技高端協助，始可播下技職種苗。另可由教育局處主導，結合科大技高資源，舉辦技職嘉年華會或主題式見學遊程，透過參訪在地特色產業、安排職場見習體驗等，讓學生體會技職價值。

技職專業人才培育是經濟發展的基石，技職教育被邊緣化，實為國家隱憂。僅推動三加二新五專，難以化解技職危機，擬訂務實政策方針，打造優質職場環境；挹注更豐沛的資源，鼓勵就讀技高意願；整合產官學的力量，深化學子認識技職，才是解決問題方策，當局別再畫錯重點！