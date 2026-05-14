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台股熱潮 當心投資「嗜賭症」

聯合報／ 蘇璿允／精神科醫師（台北市）

台股熱絡，高頻與短線操作普遍。筆者在醫院負責成癮科博弈門診，見到當沖、期貨難以自拔的投資者求助，因龐大債務出現憂鬱自殺意念，家屬協助償還卻一再重演，被迫就醫。

筆者不認為投資股票即是賭博。然而部分投資人要加大加快交易才感刺激，甚至凹單追損、向親友借貸，可能已是醫學上「嗜賭症」。現股當沖與期貨夜盤，易產生即時高頻刺激，令腦部酬賞系統失調。成交後第二個營業日交割，對高風險族群降低立即付出代價，形成賭徒心態；應討論金融制度是否促發投機行為。

建議政府跨部會建立「避免金融交易失控」金融韌性暨公共衛生架構。一，開通當沖、融資融券前，應篩檢失眠、借貸等情況，設冷靜期。二，建立自願性自我排除制度，可暫停交易等權限。三，設投資失控求助專線，提供情緒支持、精神醫療轉介。

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台股 失控

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