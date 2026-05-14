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步步算計 政務官已墮落

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

當立院三讀通過三班護病比入法後，衛福部長石崇良卻認為「窒礙難行」，所以必須延後兩年施行，此舉引發輿論譁然；於是賴清德總統隨即表示，將「提前一年」於明年五月廿日起階段性施行，這顯示衛福部長的專業被總統的政治思維直接打臉。

更令人不可思議的是，石部長竟還說出「如果怕跳票，就再投給總統」，真不懂到底是有多麼強烈的當官執念，才會在備詢的情境下如此「心直口快」？而總統不願立即實施，仍要拖到明年，此昭然若揭的政治算計，不要說護理人員無法忍受，相信一般民眾也難以接受。

人們常說政務官要有風範，但現今在當權者充滿政治算計的主政下，許多政務官已經墮落了，為了迎合「上頭」的意向、將專業拋之腦後；甚至認為唯有賴總統連任，自己的官位才有機會保住，這種體系絕對是腐敗的開始。如果人民還繼續放任，犧牲的一定會是民眾的權益。

孟子言「民為貴，社稷次之，君為輕」，書經也提到「民惟邦本，本固邦寧」 ，在在都說明民意的重要。唯有在重大選舉中強烈表達反對政治算計的文化，才有機會翻轉這種政務官墮落的現象，也才能還給民眾一個符合期待的國家發展未來。

賴清德 石崇良

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