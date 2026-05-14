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為民謀福還是唯主是從

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
立法院會三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法。聯合報系資料照片 張幼芳
立法院會三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法。聯合報系資料照片 張幼芳

立法院八日三讀通過《醫療法》修正案，將「三班護病比」入法，不料衛福部卻企圖利用「日出條款」延後兩年才實施，引發眾怒。

對此，衛福部長石崇良十一日在立法院備詢時，面對總統賴清德「三班護病比兩年內入法」政見是否跳票的質疑，竟然脫口而出：「如果怕跳票，就再投給總統，就一定會落實。」此言一出，舉座譁然。

即便在總統親自宣示提早上路、石崇良隨後致歉後，他仍不忘補上一句：「相信今天的結果，一定值得大家再投賴總統一次。」這番言論不僅失格，更引發社會深刻的質疑：站在國會殿堂上的，究竟是為民謀福的「政務官」，還是唯主是從的「家臣」？

任何一個民主國家，政策都不應該淪為勒索選票的籌碼。「政見」是政治人物對選民的莊嚴承諾，落實政見是執政者的天職，而非對選民的恩賜。

石崇良身為衛福部長，掌握國家醫療衛生資源與政策走向，面對護理人力荒與護病比入法的迫切議題，理應從專業角度說明時程規畫與執行困境。

然而，他卻將政策落實與否掛鉤於「選票」，這種「要政策，先投票」的邏輯，與詐騙集團沒有兩樣，無異於將公共事務當作政策詐欺與政治勒索的籌碼。

「如果怕跳票，就再投給總統」，這句話背後的傲慢令人心驚。它隱含的意思是如果選民不投票給現任者，政策跳票便是理所當然。這種將行政責任轉嫁給選民的說法，完全背離了民主政治中「權責相符」的基本原則。

石崇良在醫界資歷深厚，本應是專業導向的官僚；但在這場爭議中，民眾看到的卻是滿腦子選舉思維的「政治忠僕」。

當立委質疑政策跳票時，他首要反應不是檢討行政效率，而是急著為「主子」護航，甚至在致歉後仍執意為總統「拉票」。這種過度的政治效忠，已讓衛福部的專業形象蕩然無存。

在民主社會中，官員的角色應是「人民的僕人」。但石崇良的言行，卻更像是權力的附庸。當官員不再以專業為念，而是以揣摩上意、保住權位為首要目標時，政策的制定與執行就會偏離公共利益，轉而服務於政治目的。

石崇良的「心直口快」，反映的是執政團隊長期以來「唯選票論」的扭曲心態。當行政首長在國會殿堂公然耍嘴皮、將嚴肅的護病比議題簡化為選舉口號時，傷害的不只是護理人員的權益，更是國民對政府的信任。

台灣現在的當務之急，就是重建官員的風骨與格調。執政者應當明白，贏得選票的最好方式是「落實政見」，而非在政見可能跳票時，反過來要求選民再給一次機會。

石部長該思考的是，如何在任內解決醫護過勞的燃眉之急，而不是忙著當總統的「競選總部發言人」。台灣需要的，是有擔當、有風骨的政務官，而非只會搖尾乞憐、以選票威脅選民的政治家臣。

三班護病比 石崇良 衛福部

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