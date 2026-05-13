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黃仁勳沒隨川普訪中 AI不在菜單上
川普訪中隨行企業名單公布後，外界很快注意到一個缺席的人：輝達執行長黃仁勳。
這次同行者包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克與波音執行長歐特柏格。名單本身已經帶有商業訊號，黃仁勳的缺席，反映出ＡＩ晶片如今已不再只是商業產品，而是美中科技戰最敏感的戰略核心。
過去，美中高峰會經常伴隨大型企業代表團。波音代表訂單，蘋果代表供應鏈，特斯拉代表中國市場與新能源產業，這些都還屬於可談判、可交換的商業利益，但輝達不同。高階ＡＩ晶片早已被美國視為關鍵戰略科技，美方近年對中國的出口限制，核心目標之一正是輝達的高階ＧＰＵ晶片。換句話說，黃仁勳已不只是企業家，更像站在美中科技對抗最前線的人。若黃仁勳隨行，北京必將焦點放在ＡＩ晶片禁令是否鬆動，但這又正好踩在華府鷹派紅線上。因此，輝達沒出現在峰會主舞台，更像政治上的安全距離。
川習會可以帶著商業降溫的姿態登場，卻未必能鬆動真正敏感的科技戰。黃仁勳不在隨行名單中，本身就是政治訊號：最核心的ＡＩ技術，至少還不在公開交換的菜單上。
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