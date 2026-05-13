川普隔9年返北京 陸準備周全

九年前，川普第一次以總統之姿踏上北京，享受著習近平高規格的接待，意氣風發，架式十足。九年後，他再次走進這座城市，處境卻已截然不同：關稅戰打了又退、晶片封鎖被稀土反制、供應鏈大亂推升國內物價、選民的不滿持續發酵…。這一次川普說好聽是來談判，說難聽一點，更像是來爭一個下台階。

更棘手的，是美國國內對中政策本就充滿矛盾，鷹派想全面圍堵中國，工商農業利益團體卻迫切需要中國的大訂單。川普夾在中間，對外要端出強硬的姿態，對內又得交出成績單，這種兩頭燒的處境，大概也讓習近平在談判桌前多了幾分從容。

兩國端上桌的籌碼對比也相當鮮明。川普想要中國大買三Ｂ—波音、黃豆、牛肉；北京端出的則是三Ｔ—台灣、關稅、科技，每一項都精準踩在美方的痛點上。中方早就不是當年可以被予取予求的對手，這一次帶著一種不需要急著妥協的篤定入座。這場峰會的結果，八九不離十是雙方各退半步的階段性降溫，能讓彼此帶著說得過去的成果回家，已經算是成功。

對台灣來說，最難釋懷的是台灣在這整盤棋裡的位置。若北京真要求美方把「不支持台獨」改成語氣更重的「反對台獨」，一字之差，政治意涵卻差了十萬八千里。媒體更披露川普有意在會中討論一筆四千多億台幣的對台軍售案，讓他成為首位在軍售前主動向北京打招呼的美國總統，這在雷根時代留下的外交慣例裡，從來沒有發生過。

台灣掌握全球九成高階半導體生產能力，台美之間的軍事合作與情報互信也不是一場峰會說切就能切斷的。只是這些優勢或許擋得住檯面上的交易，卻不一定擋得住聯合聲明裡某句表述，也擋不住閉門後川普的隨口而出。那種簽了字才發現賠了什麼的交易，才是最難防範的。北京沒有忘記九年前的教訓，這一次，他們準備得比川普周全太多。