聽新聞
0:00 / 0:00

川普隔9年返北京 陸準備周全

聯合報／ 魏思源／資訊業（宜蘭市）
美國總統川普2017年11月9日訪問北京時，與中國國家主席習近平互動。（路透）
美國總統川普2017年11月9日訪問北京時，與中國國家主席習近平互動。（路透）

九年前，川普第一次以總統之姿踏上北京，享受著習近平高規格的接待，意氣風發，架式十足。九年後，他再次走進這座城市，處境卻已截然不同：關稅戰打了又退、晶片封鎖被稀土反制、供應鏈大亂推升國內物價、選民的不滿持續發酵…。這一次川普說好聽是來談判，說難聽一點，更像是來爭一個下台階。

更棘手的，是美國國內對中政策本就充滿矛盾，鷹派想全面圍堵中國，工商農業利益團體卻迫切需要中國的大訂單。川普夾在中間，對外要端出強硬的姿態，對內又得交出成績單，這種兩頭燒的處境，大概也讓習近平在談判桌前多了幾分從容。

兩國端上桌的籌碼對比也相當鮮明。川普想要中國大買三Ｂ—波音、黃豆、牛肉；北京端出的則是三Ｔ—台灣、關稅、科技，每一項都精準踩在美方的痛點上。中方早就不是當年可以被予取予求的對手，這一次帶著一種不需要急著妥協的篤定入座。這場峰會的結果，八九不離十是雙方各退半步的階段性降溫，能讓彼此帶著說得過去的成果回家，已經算是成功。

對台灣來說，最難釋懷的是台灣在這整盤棋裡的位置。若北京真要求美方把「不支持台獨」改成語氣更重的「反對台獨」，一字之差，政治意涵卻差了十萬八千里。媒體更披露川普有意在會中討論一筆四千多億台幣的對台軍售案，讓他成為首位在軍售前主動向北京打招呼的美國總統，這在雷根時代留下的外交慣例裡，從來沒有發生過。

台灣掌握全球九成高階半導體生產能力，台美之間的軍事合作與情報互信也不是一場峰會說切就能切斷的。只是這些優勢或許擋得住檯面上的交易，卻不一定擋得住聯合聲明裡某句表述，也擋不住閉門後川普的隨口而出。那種簽了字才發現賠了什麼的交易，才是最難防範的。北京沒有忘記九年前的教訓，這一次，他們準備得比川普周全太多。

習近平 川普 北京

延伸閱讀

新聞評論／3B戰3T 川普在「氣虛與矛盾」下訪中

川普再訪北京 美聯社：難複製2017年高規格待遇

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想

相關新聞

穩定供電 才是台電「招牌」

台電近期傳出企業識別與商標調整討論，引發社會高度關注。從品牌經營角度來看，商標不只是「圖案」，更是企業歷史、價值與民眾情感的累積。尤其像台電這類具有公共性、歷史性與政策性的國營事業，其標誌所承載的，不只是企業形象，更象徵國家能源政策與全民記憶。

國庫還能承受多少「綠友共享」？

近期台電花九十六萬將原先于右任書法的ＬＯＧＯ改成設計師聶永真的作品，而後接連爆出中油、乃至經濟部與監察院的ＬＯＧＯ均由聶永真設計；中油目前表示暫緩更改ＬＯＧＯ計畫，但風波尚未停止。是否真為圖利「綠友友」各有說法，但單就台電案來說，乍看之下此「電腦字體」竟取代了于右任大師筆鋒的揮灑寫意，台電確實立下了政治正確的新里程碑。

于右任的字 值得更多

台電公司為慶祝八十周年，將原先沿用多年、由一代草聖于右任題寫的書法字體，悄悄換成線條俐落、具現代感的簡約字體。這項企業識別更新案是由知名設計師聶永真工作室以九十六萬餘元得標操刀。消息曝光後，立刻在網路上激起正反兩方的激烈辯論。

讀家觀點／日以「非正式機制」接觸北京 我應關注

川習會即將登場，亞太局勢變幻莫測。自日本首相高市早苗在國會端出「台灣有事」答辯以來，中日互動受嚴重衝擊，直接導致中日之間政治、經濟及商業關係的惡化。不過，日中經濟協會已於十一日派團赴中國大陸進行考察，並增加小規模的交流。上個月，日中友好議員聯盟會長、前自民黨幹事長森山裕與中國駐日大使吳江浩會面；本月二日至三日，自民黨選舉對策委員長西村康稔訪問北京。這標誌日本政商界正透過「非正式機制」與北京進行接觸，台灣這邊必須密切關注。

軍購輸誠≠安全保障

據聯合報報導，美中正處於為期一年關稅停火期，北京極可能在即將舉行的「川習會」，同意採購美國推動的「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以達到貿易休戰延長目標；另一方面，美國總統川普十一日向媒體表示，在與中國國家主席習近平會談中，台灣議題「總會」被提及，他還計畫與習近平討論美對台軍售議題。此言一出，外界震盪，莫非美對台軍售將成為被端上川習會交易的「菜單」？

川普隔9年返北京 陸準備周全

九年前，川普第一次以總統之姿踏上北京，享受著習近平高規格的接待，意氣風發，架式十足。九年後，他再次走進這座城市，處境卻已截然不同：關稅戰打了又退、晶片封鎖被稀土反制、供應鏈大亂推升國內物價、選民的不滿持續發酵…。這一次川普說好聽是來談判，說難聽一點，更像是來爭一個下台階。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。