據聯合報報導，美中正處於為期一年關稅停火期，北京極可能在即將舉行的「川習會」，同意採購美國推動的「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以達到貿易休戰延長目標；另一方面，美國總統川普十一日向媒體表示，在與中國國家主席習近平會談中，台灣議題「總會」被提及，他還計畫與習近平討論美對台軍售議題。此言一出，外界震盪，莫非美對台軍售將成為被端上川習會交易的「菜單」？

大陸施政一直著重在民生、基建層面，台灣卻全力為購買國防軍武議題爭論年餘，對於時間與金錢成本無疑浪費；且如今情勢看來，並不是台灣不斷千億軍購「輸誠」就能換得美國安全保障。

個人觀點從以下三點說明：

一，軍購有用嗎？倘若戰爭發生，幾千億美元的殺人利器恐在戰爭開始的幾天、甚至數小時耗盡，屆時台灣無軍武生產力、還得消費全民資源拚命外購（且不見得買得到），時間可能不會站在我國這一方。

並且重質量、高效能的現代武器軍備，對操作人員的訓練與其知識與技術背景有相對更高的要求，此無疑挑戰現行兵役制度下的空幻訓練，不知有無能力確實操作發揮功效。

二，武器運輸回台，路上亦有風險。海運（包括長榮與陽明）等大輪航商，只要武器透過港口裝運，大陸精密的國防北斗衛星從太空中，港口與船舶動態能看得清清楚楚，公海或領海要攔截、封鎖及登輪查驗，只要大陸想做一定能到位，想躲、想藏是不可能的任務。

三，一味動員整個國家資源買軍武，錯誤將重點放在不該放的地方。首先，藉整個國家資源全力發展風電、光電數年，現已證實效果極差、浪費掉了，與現今傾全資源軍購真有異曲同工之效。台灣的下一代已經不起這痛苦無端的折騰了。其次，全台基礎建設包括教育、交通及民生，許多施政議題在軍購口水戰下幾乎半停滯狀態。長此以往，年輕人未來會置於何方？實在想不通。

今日把整體國家資源浪費在無底黑洞，明日仍要面對國家整體競爭力疲軟，要扭轉此頹勢，恐又得耗盡一代人辛苦奮鬥。