于右任的字 值得更多

台電公司為慶祝八十周年，將原先沿用多年、由一代草聖于右任題寫的書法字體，悄悄換成線條俐落、具現代感的簡約字體。這項企業識別更新案是由知名設計師聶永真工作室以九十六萬餘元得標操刀。消息曝光後，立刻在網路上激起正反兩方的激烈辯論。

說起于右任，筆者總想到他那首著名的《壬子元日》詩句：「不信青春喚不回，不容青史盡成灰。低佪海上成功宴，萬里江山酒一杯。」想想看，曾參與辛亥革命的于右任，不僅是民國書法大家，也以詩詞展現歷史滄桑、革命豪情壯志與對時代變遷的感慨，他這首詩常被用以勉勵人不要放棄希望、要堅守信念，並重視歷史的傳承。

于右任不僅是書法史上大人物、也不只是外界口中的「黨國元老」，他對標準草書的整理、碑學書風的推動，及對近代書法教育都有深刻影響，最重要的就是還有深遠的中華文化底蘊。

聶永真的新ＬＯＧＯ不乏人欣賞，但終究只是一個「設計」，仍缺乏需長期浸濡的文化底蘊。

九十六萬的標案費，對知名設計師聶永真而言，自認值得更多，但確定此ＬＯＧＯ設計真的比于右任好嗎？對虧損連連的台電公司而言，有必要花這個錢嗎？台電雖表示新字體是為了「優化」，用在數位載具如網頁、紙本帳單上；至於總部大樓、各營業處、發電廠仍使用舊版于右任ＬＯＧＯ，但民眾仍不免懷疑要花的錢可能不只這筆九十六萬，若往後設備、服裝、文書等包裝上面的標誌都要更換，花下來會有多少錢？都是全民的納稅錢。

另外，聶永真對此事的說詞也引發爭論。他初始在社群平台上表示，台電公司于右任的字，並不是大老親自寫的，而是台電當初集于右任字帖的字組合而成的；後經人查證，台電的確在民國四十二年，由當時總經理親自向于右任請託而寫，他一口答應，且在三天之內就交付書法稿件，並且只收兩顆西瓜作為酬勞。

這種傳統書法大家的氣度，如今早已不復見矣！