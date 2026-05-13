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國庫還能承受多少「綠友共享」？

聯合報／ 劉訓愷／工（台南市）
台電耗資近百萬元更換企業logo，中油也傳出標誌優化設計案公開招標已經評選出來，不過中油董事長方振仁日前表示目前暫緩logo更改。圖／聯合報系資料照片
台電耗資近百萬元更換企業logo，中油也傳出標誌優化設計案公開招標已經評選出來，不過中油董事長方振仁日前表示目前暫緩logo更改。圖／聯合報系資料照片

近期台電花九十六萬將原先于右任書法的ＬＯＧＯ改成設計師聶永真的作品，而後接連爆出中油、乃至經濟部與監察院的ＬＯＧＯ均由聶永真設計；中油目前表示暫緩更改ＬＯＧＯ計畫，但風波尚未停止。是否真為圖利「綠友友」各有說法，但單就台電案來說，乍看之下此「電腦字體」竟取代了于右任大師筆鋒的揮灑寫意，台電確實立下了政治正確的新里程碑。

當然聶永真的獲獎和實績不容小覷，但民眾不免質疑，原就需要財政補貼的國營事業花大錢改ＬＯＧＯ，真有其必要？前有許多「綠友友」爽領補助爭議，政府部門已多次用納稅人的真金白銀宣示「綠色文化就是沒有文化」。

相較之下，于右任大師的墨寶珍貴人盡皆知，無價之寶歷久彌新。有人說這字再好也已經老了，汰舊換新是時勢所趨；照這邏輯，或許某天古人的詩詞歌賦、經史子集都要被廢，畢竟這些文學都「太傳統中國」。

文字獄不止發生在一個時代。如果人民都沒意見，幾個中英文字耗費將近百萬、還被既得利益者說「低於行情、吃力不討好、無愧於心」的荒唐鬧劇便永無止境，「要賺又要嫌」的嘴臉亦將成為理所當然。

若持續綠色執政多年的掏空濫用，國庫還能承受多少「綠友共享」？別忘了台電處於長期虧損，是靠你我的納稅錢補貼續命，更別忘記同樣負債累累的中油。

百姓的錢不該讓民進黨恣意揮霍，斷絕綠友友們油水的不二法門，便是讓民進黨徹底下台走人。請把每次選舉都視為保家衛國的最後機會，因為國家早已無力負荷綠色的貪得無厭，或許你我的未來早已被擱置於鋼索之上。

台電 聶永真 中油

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國庫還能承受多少「綠友共享」？

近期台電花九十六萬將原先于右任書法的ＬＯＧＯ改成設計師聶永真的作品，而後接連爆出中油、乃至經濟部與監察院的ＬＯＧＯ均由聶永真設計；中油目前表示暫緩更改ＬＯＧＯ計畫，但風波尚未停止。是否真為圖利「綠友友」各有說法，但單就台電案來說，乍看之下此「電腦字體」竟取代了于右任大師筆鋒的揮灑寫意，台電確實立下了政治正確的新里程碑。

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