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穩定供電 才是台電「招牌」

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）
台電原本的書法字體招牌。圖／聯合報系資料照片
台電原本的書法字體招牌。圖／聯合報系資料照片

台電近期傳出企業識別與商標調整討論，引發社會高度關注。從品牌經營角度來看，商標不只是「圖案」，更是企業歷史、價值與民眾情感的累積。尤其像台電這類具有公共性、歷史性與政策性的國營事業，其標誌所承載的，不只是企業形象，更象徵國家能源政策與全民記憶。

當社會仍聚焦在缺電、核能與能源轉型問題時，商標修改是否為當前優先事項，也因此成為外界討論焦點。

企業商標確實需要與時俱進，品牌視覺會隨媒介改變而進化，例如從紙本走向數位化、手機化、社群化後，許多企業開始追求「極簡化」、「扁平化」設計，以符合小螢幕辨識與跨平台傳播需求。然而，商標更新從來不是單純美學問題，而是品牌資產重整工程。成功者，能讓品牌煥然一新；失敗者，則可能造成辨識混亂與消費者反感。

國際品牌案例便相當鮮明。ＳＯＮＹ長年幾乎未大幅更動字樣設計，原因在於其品牌本身已具高度辨識與歷史價值，經典長壽仍維持現代感。反觀ＧＡＰ於二○一○年突然更換經典商標，改成簡化版本後，立即遭到全球消費者批評，短短數日便宣布恢復舊版，成為品牌學教材中的經典案例。而星巴克雖歷經四次商標修改，但核心元素「希臘神話女海妖」始終存在，透過一致的品牌符號持續深化消費者印象，也象徵品牌試圖「引誘人們愛上咖啡」。

這說明，商標改革最困難之處，不在於「改不改」，而在於是否理解消費者長期建立的情感連結。

台電當前面臨的處境，更讓商標議題顯得格外敏感。台灣能源政策因非核家園方向，使核能逐步退場，但ＡＩ產業崛起後，資料中心與高科技產業大量耗電，電力需求快速增加，綠能發展卻仍受天候、儲能與供電穩定問題限制。當核能重啟再次被討論的此刻，民眾更關注的是供電穩定、電價與能源安全，而非企業視覺形象。

於是外界自然產生疑問：台電當前真正需要優先處理的，是品牌字體與商標，還是能源政策與供電問題？這也是此次爭議背後最大的社會心理落差。

事實上，傳統字體與經典識別不一定落伍。許多西方百年品牌至今仍保留原始字樣，正是因為「歷史感」本身就是品牌價值一部分。像可口可樂英文標誌的書法體、ＩＢＭ的藍色條紋設計，都未因時代演進而全面推翻，而是透過細節修飾維持時代感。設計界近年也開始反思「極簡化過度」問題，因為當所有品牌都走向相似的無襯線字體與平面風格後，反而失去個性與文化記憶。

于右任書體，反而勾起人們對大師筆韻的記憶。這次事件，不只是設計問題，更是一場公共溝通課題。品牌更新從來不是不能做，而是必須建立在企業核心問題已被理解與處理的基礎上。當民眾對供電穩定與能源政策仍存焦慮時，任何視覺改革都容易被解讀為「搞錯重點」。

創意的價值，不在天馬行空，而在於能否建立於現實處境、社會觀感與企業真正面對的難題之上。對公共事業而言，比起急著改商標，更重要的是重新建立人民對能源治理的信心，改商標更能水到渠成。

商標 台電 品牌

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