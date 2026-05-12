精神科護理人員 不應被排除

近日「三班護病比」正式入法，看到這個消息，我的第一個反應是欣慰，第二個反應是苦笑。因為衛福部的公告文字裡，有這樣一行字：「不含精神急性一般病床。」就這樣，精神科被排了出去。

全台目前有卅四家精神教學及精神專科醫院，共近三千張急性床，登記在案的精神科護理人員五千八百餘人。這些數字背後，是每位值班護理師每天承擔的沉重現實：職場暴力、病患自傷、突發危機，從未間斷。

現實是，今天的精神科病房早已不是單純的「精神疾病」照護場域。許多病人同時合併糖尿病、感染、失智或譫妄，有的甚至面臨生命末期的照護需求。護理人員必須長時間、高密度地觀察病人的情緒與行為變化，隨時辨識危險徵兆，即時介入安撫與危機處置，這從來不比內外科輕鬆。

精神科護理最難被看見的，往往是「什麼都沒有發生」的那一天。事情平靜，沒人知道我們做了什麼；但只要出現自傷、暴力或群體躁動，責任便立刻落回第一線。這是精神科護理最深的委屈：被要求守住病房安全，卻在制度上被視為例外。

更值得追問的是，現行「醫療機構設置標準」第十二條之一已明定，區域醫院與精神科教學醫院適用相同的全日護病比標準，地區醫院與精神科醫院亦然。制度本身早已確認，精神科急性住院照護是急性住院體系的一部分。如今三班護病比入法，卻將精神科排除在外，不僅與既有設置標準產生矛盾，更在同屬急性住院照護的體系內製造了不平等，令人費解。

護病比入法的初衷，是留住護理人力、保障病人安全。若精神科急性病房持續在制度空白中運作，承受風險的不只是護理師，還有病人、家屬、第一線警消，乃至整體社會。當其他科別的護理人員因這次修法感受到制度的支撐，精神科護理人員感受到的，是另一種重量—原來，我們的辛苦不在這部法律的視線之內。這種感受，比沒有制度保障更傷人。它不只是福利的落差，更是一種訊號：精神科的風險，不算風險；精神科的專業，不算護理專業。

三班護病比入法，是護理界走了很久才等到的一步。但真正進步的制度，不應只照亮一部分的人，讓另一群同樣在第一線承擔風險的護理人員繼續站在陰影裡。衛福部應依「醫療法」第十二條修法精神，將精神科急性病房納入三班護病比制度。讓改革的下一步，不要遺忘精神科每位辛勤的護理人員。