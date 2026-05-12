三班護病比的深層啟示

近期，關於三班護病比的爭議受到各界重視並引起討論。的確，三班護病比具有相當正當性與必要性。長期以來，護理人力負荷過重早已是公開事實；護理人員過勞、離職與回流困難，也早已不是單一醫院問題，而是整體醫療體系的結構性危機。改善護病比，有助於降低醫療錯誤、提升病人安全與護理留任率，也更符合高品質醫療的基本要求。

然而，若缺乏穩定財源支撐，三班護病比恐淪為典型的「無財源法律命令」。也就是，政府立法提高服務標準，卻未同步提供足夠且穩定財源，後果可能接踵而至：醫院被迫關床、收治量能萎縮、急診壅塞惡化，甚至加劇區域醫療失衡與中小型醫院財務壓力。

尤其值得關注的是，在三班護病比立法確立後，政府表示正式實施將延後約兩年，並強調短期內不調高健保費。緩衝期或有其合理性，但某種程度上，也讓三班護病比再次回到「無財源法律命令」的核心困境。要真正面對問題，就須有制度性、長期性的思考。既然三班護病比已獲社會高度支持，是否應藉此契機，誠實面對醫療投入不足問題，甚至討論合理增加醫療資源與健保費率調整的可能性？

近年來，政府持續強調健保總額屢創新高、急重症給付調升、護理夜班津貼、健康台灣深耕計畫，以及多項護理支持措施。然而，這些措施是否真能跟上整體經濟與社會變遷的速度？若政策思維始終停留在多編預算、多加補助、擴大幾項專案，卻未能同步建立長期制度性財源與支付調整機制，那麼無論這些措施力道再強，恐怕也只是「止血」，而非真正的改革。

健康經濟學者Thomas Getzen指出，醫療支出與經濟成長高度連動。換句話說：一個國家愈富裕，人民對醫療的期待自然愈高。當社會已邁入高所得階段，醫療投入邏輯卻仍沿用低成長年代的慣性思維，即便「總額屢創新高」、「補助持續增加」，也難稱真正與時俱進。

此外，還有另一個更易被忽略、卻同樣關鍵的問題：經濟成長所牽動的勞動市場變遷。當社會日益富裕，年輕世代對工作的期待也隨之改變。醫護人員自然也不例外。然而，醫療並非是由市場自由決定價格與薪資的產業，醫療服務價格（及對應的薪資潛力）高度受到政府管制。健保總額、點值浮動與支付標準，大多由制度決定，而非市場供需自然形成。

這就形成了一道明顯的結構性矛盾：社會整體薪資與機會持續攀升，醫護工作卻仍維持高負荷、高風險，報酬改善速度遠遠落後於社會變遷。長此以往，流失的不是醫療需求，而是醫護勞動力的供給。

因此，需要討論的從來不只是增加津貼、追加補助或推出專案，而是如何建立一套能與經濟成長、勞動市場變遷同步調適的醫療支付與人力制度。

最後，健康政策真正需要的是跨越黨派的合作，而非選舉算計。人民健康不應淪為周期性的選舉議題，而應成為超越政黨立場的長期社會承諾。真正值得追問的，從來不是台灣「能否負擔」醫療改革，而是，當社會早已深刻改變，我們是否仍試圖用舊制度、舊價格與舊政治思維，回應一個早已不同的醫療時代？