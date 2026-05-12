美怎捨得台灣這隻大肥羊？

這個題目或可為，川普會「出讓」台灣嗎？但又有些語病。因為台灣並非美國所有，似並不存在「出讓」與否的問題。但圍繞著川普本周即將訪問中國大陸，台灣朝野也確實都有些緊張。唯恐川普「賣台」。至於台灣民眾可能不會太緊張，如同大陸圍島軍演一般，只要小確幸日子還能過下去就行。

筆者的看法是，川普此行不會和大陸達成任何有關台灣的實質性協定。甚至口頭上的某種明確的宣示也不太可能。這並非是川普特別看重台灣，或者他有一個對華的大戰略，仍把台灣作為第一島鏈遏制大陸的一個重要棋子—美國早已無法在第一島鏈困住大陸了—而是，台灣的錢太好賺了。

無論是台積電遷美還是天價軍購案的實現，對美國而言，都易如反掌。例如，即便已經通過了七千八百億軍購案，美國高官不是仍因軍購「縮水」而感到「失望」嗎？美國一失望，民進黨就緊張。預計後面還會圍繞著軍購經費的追加沒完沒了的和在野黨博弈下去。羊毛想怎麼薅就怎麼薅，想什麼時間薅，隨時都可以薅，立法院只是走個過場而已。美國怎麼會捨得台灣這隻大肥羊呢？

所以，即便川普能對習近平說出「反對台獨」的話，他真的會反台獨嗎？當年八一七公報美國說會逐漸減少對台灣的軍售，但減少了嗎？說不向台灣提供進攻性武器，不照樣提供了嗎？習近平也不會相信他。何況前面已說了，川普也未必會對大陸做出這樣的承諾。中美現階段已嚴重缺乏互信。大陸也因此不會讓美方從大陸得到太多的實惠。中美此次峰會，象徵意義要遠大於實質性意義。也因此，台灣朝野都可放心了，日子暫時還過得下去。

但未來台灣一旦「有事」，美國也不會和大陸硬槓，這幾乎也是肯定的。因為大陸的軍事實力已足以和「美國+」在西太平洋抗衡，甚至某些方面還略勝美國+一籌。美國+對付伊朗都十分吃力，對付大陸則更無勝算的可能。這一點它也心知肚明。而為台灣賠上美國大兵性命的買賣，美國是絕對不會做的。即便台灣再怎麼向美國輸誠也不行。何況，台積電等有價值的戰略資產已陸續遷往美國，台灣將再也沒什麼值得美國眷顧的東西了。頂多就是賣賣二手軍火，或者出口點豬肉、馬鈴薯之類的東西，賺點小錢。

也因此，接下來，美中「大兩岸」的博弈可能會逐漸演變為「小兩岸」的對抗。美國儘管對海峽兩岸仍有一定的影響，但此種影響一直衰退到可忽略不計的程度，這或許只是時間問題。屆時台灣該怎麼辦？筆者以為，這倒是很值得台灣民眾及朝野上下深思的大問題。

當然，失去美國，民進黨或許還可考慮能否傍上日本。賴政府近日似乎正在加緊做這方面的準備。屆時，立法院討論的就是台灣的軍備是否向日本採買而不是美國了（美國是否允許另當別論）。

但這是長久之計嗎？中美正面衝突的可能性不大，但中日正面衝突可能性卻很大。那時台灣將置於何地？仍然像一九四○年代那樣，向日本輸出台籍日本兵嗎？

總之，無論出於何種考慮，兩岸均不可對美國有太大的期待。個人以為，大陸是懂得這個道理的，台灣當然就更應懂得了。