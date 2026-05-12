聽新聞
0:00 / 0:00

美怎捨得台灣這隻大肥羊？

聯合報／ 楊建業／西安科技大學材料科學與工程學院教授（陝西西安）

這個題目或可為，川普會「出讓」台灣嗎？但又有些語病。因為台灣並非美國所有，似並不存在「出讓」與否的問題。但圍繞著川普本周即將訪問中國大陸，台灣朝野也確實都有些緊張。唯恐川普「賣台」。至於台灣民眾可能不會太緊張，如同大陸圍島軍演一般，只要小確幸日子還能過下去就行。

筆者的看法是，川普此行不會和大陸達成任何有關台灣的實質性協定。甚至口頭上的某種明確的宣示也不太可能。這並非是川普特別看重台灣，或者他有一個對華的大戰略，仍把台灣作為第一島鏈遏制大陸的一個重要棋子—美國早已無法在第一島鏈困住大陸了—而是，台灣的錢太好賺了。

無論是台積電遷美還是天價軍購案的實現，對美國而言，都易如反掌。例如，即便已經通過了七千八百億軍購案，美國高官不是仍因軍購「縮水」而感到「失望」嗎？美國一失望，民進黨就緊張。預計後面還會圍繞著軍購經費的追加沒完沒了的和在野黨博弈下去。羊毛想怎麼薅就怎麼薅，想什麼時間薅，隨時都可以薅，立法院只是走個過場而已。美國怎麼會捨得台灣這隻大肥羊呢？

所以，即便川普能對習近平說出「反對台獨」的話，他真的會反台獨嗎？當年八一七公報美國說會逐漸減少對台灣的軍售，但減少了嗎？說不向台灣提供進攻性武器，不照樣提供了嗎？習近平也不會相信他。何況前面已說了，川普也未必會對大陸做出這樣的承諾。中美現階段已嚴重缺乏互信。大陸也因此不會讓美方從大陸得到太多的實惠。中美此次峰會，象徵意義要遠大於實質性意義。也因此，台灣朝野都可放心了，日子暫時還過得下去。

但未來台灣一旦「有事」，美國也不會和大陸硬槓，這幾乎也是肯定的。因為大陸的軍事實力已足以和「美國+」在西太平洋抗衡，甚至某些方面還略勝美國+一籌。美國+對付伊朗都十分吃力，對付大陸則更無勝算的可能。這一點它也心知肚明。而為台灣賠上美國大兵性命的買賣，美國是絕對不會做的。即便台灣再怎麼向美國輸誠也不行。何況，台積電等有價值的戰略資產已陸續遷往美國，台灣將再也沒什麼值得美國眷顧的東西了。頂多就是賣賣二手軍火，或者出口點豬肉、馬鈴薯之類的東西，賺點小錢。

也因此，接下來，美中「大兩岸」的博弈可能會逐漸演變為「小兩岸」的對抗。美國儘管對海峽兩岸仍有一定的影響，但此種影響一直衰退到可忽略不計的程度，這或許只是時間問題。屆時台灣該怎麼辦？筆者以為，這倒是很值得台灣民眾及朝野上下深思的大問題。

當然，失去美國，民進黨或許還可考慮能否傍上日本。賴政府近日似乎正在加緊做這方面的準備。屆時，立法院討論的就是台灣的軍備是否向日本採買而不是美國了（美國是否允許另當別論）。

但這是長久之計嗎？中美正面衝突的可能性不大，但中日正面衝突可能性卻很大。那時台灣將置於何地？仍然像一九四○年代那樣，向日本輸出台籍日本兵嗎？

總之，無論出於何種考慮，兩岸均不可對美國有太大的期待。個人以為，大陸是懂得這個道理的，台灣當然就更應懂得了。

川普 中國大陸 大陸 軍購 台灣有事

延伸閱讀

鄧聿文：川習會不會有涉台密約 台灣須警惕的是「這交易」

川習會伊朗台灣議題如影隨形 美強調對台政策不變、軍售不斷

【專家之眼】美中戰略競爭下台灣的選擇

美反中情緒高／美對中決策圈 排除中國通

相關新聞

鴕鳥軍購 區域安全殭屍化

川習會將於本月十三日至十五日舉行的消息傳出後，台北政壇的敏感神經隨即被牽動。畢竟，台海議題已被視為本次雙方元首會晤的關鍵內容，而中美關係是台美和兩岸關係的上位邏輯又是不爭的事實。為此，美中領導人在會談中提及台灣，無疑會對台海周邊的地緣安全產生重要影響。

讀家觀點／游盈隆能當賴政府的羅姆尼？

自賴總統上任以來，「陸配參政權」爭議屢成焦點。從陸配村長鄧萬華遭解職、行政官員拒絕接受前陸配立委李貞秀質詢，到近日要求公教人員簽署「未在大陸設籍、未領有中共身分證」切結書，否則不得進用或調任，均顯示賴政府一再以意識形態破毀憲法、法治。

美怎捨得台灣這隻大肥羊？

這個題目或可為，川普會「出讓」台灣嗎？但又有些語病。因為台灣並非美國所有，似並不存在「出讓」與否的問題。但圍繞著川普本周即將訪問中國大陸，台灣朝野也確實都有些緊張。唯恐川普「賣台」。至於台灣民眾可能不會太緊張，如同大陸圍島軍演一般，只要小確幸日子還能過下去就行。

三班護病比的深層啟示

近期，關於三班護病比的爭議受到各界重視並引起討論。的確，三班護病比具有相當正當性與必要性。長期以來，護理人力負荷過重早已是公開事實；護理人員過勞、離職與回流困難，也早已不是單一醫院問題，而是整體醫療體系的結構性危機。改善護病比，有助於降低醫療錯誤、提升病人安全與護理留任率，也更符合高品質醫療的基本要求。

精神科護理人員 不應被排除

近日「三班護病比」正式入法，看到這個消息，我的第一個反應是欣慰，第二個反應是苦笑。因為衛福部的公告文字裡，有這樣一行字：「不含精神急性一般病床。」就這樣，精神科被排了出去。

年輕人瘋台股 別賠掉人生

台股近期屢創新高，讓許多人燃起財富自由的想像。股市繁榮固然是台灣產業實力與資本市場活絡的展現，然而，筆者在教學現場觀察到，學生課餘討論的內容不再只是課業與社團，而是更多聚焦於「台積電」、「ＥＴＦ」、「當沖」與「融資」等話題。當尚未具備穩健財務基礎的年輕人開始將短線獲利視為人生捷徑時，台股創新高背後的隱憂，值得社會共同省思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。