讀家觀點／游盈隆能當賴政府的羅姆尼？

自賴總統上任以來，「陸配參政權」爭議屢成焦點。從陸配村長鄧萬華遭解職、行政官員拒絕接受前陸配立委李貞秀質詢，到近日要求公教人員簽署「未在大陸設籍、未領有中共身分證」切結書，否則不得進用或調任，均顯示賴政府一再以意識形態破毀憲法、法治。

所幸，甫上任的中選會主委游盈隆，就李貞秀案直言，「以『國籍法』處理陸配參政權問題，『實屬牽強，且具高度爭議性』。」此番回歸法治之論述，展現公僕本應恪遵憲法之態度，亦是當前政治產業最欠缺之「道德勇氣」。筆者爰提出以下觀察：

一、沒有人能凌駕法律之上是法治國真諦，賴總統也不例外！

中選會作為獨立機關，其目的即在避免選務淪為執政工具。然而，過去李進勇擔任主委期間，外界對其中立性始終有疑慮，他於基隆市長謝國樑罷免案期間，率員赴地方選委會慰問查對名冊工作人員；卸任隔日便旋即恢復民進黨黨籍，其任內是否真正做到超然中立不免令人懷疑。

近日，哈佛法學院期刊刊登〈The Rule of Law〉一文，提及英國國王理查二世於一三九九年遭國會支持罷黜，主要原因正是其愈發專斷，甚至曾宣稱：「法律存在於我的口中，或我的胸中。」反映出君權高於法治之舊時代思維。

巧合的是，該文亦提及近六百年後的另一位理查—美國總統尼克森，亦曾於水門案時表示總統基於國安所為之事，乃「當然合法」。最終，美國最高法院於United States v. Nixon案中指出，縱使總統享有一定行政特權，亦不得凌駕司法程序與法治原則，再次確認民主國家中無人可以超越法律！然而，從陸配爭議到近日切結書風波，不難看出賴政府以意識形態凌駕憲法已成常態，忘記總統之上還有法律、尚有憲法。

二、政治產業參與者，應效法游主委的羅姆尼精神！

筆者過去曾撰文感嘆，「民進黨中沒有半個羅姆尼。」當年，美國共和黨參議員羅姆尼於川普彈劾案中，不畏黨內壓力，依其憲政信念投下有罪票。

此乃國家利益大於政黨利益之堅持，是一個政治人物對憲政價值尊重之良知。

游盈隆主委雖曾為民進黨員，然其於二○一九年因不認同黨內一系列有違民主法治之路線，果斷離開民進黨，並稱他無法承受「自己也是鄉愿與邪惡的平庸」的良心折磨，足見其對於政治信念之高標準。如今游主委勇於直諫執政黨之不是，顯示賴政府並非完全無法任用具憲政意識之人才。然而，真正考驗在當政治壓力更大、黨意更強烈時，游主委能否依舊守住分際，全民拭目以待。

三、台灣民主法治迫切危機，源自執政者欠缺應有之「憲政自覺」。

政治產業好，法律產業才會好，而政治產業是否健全，端視執政者能否真正服膺憲法。賴總統既依憲宣誓就職，本該體認憲法乃「一個中國」憲法。若一再以「務實台獨」等意識形態凌駕憲法，不僅徒增兩岸緊張，更將傷害我國自解嚴、終止動員戡亂以來辛苦累積之民主法治根基。

此外，近日檢察總長人事案亦令人憂心。徐錫祥甫遭立法院否決，賴總統旋即據政院呈報依例指派徐代理檢察總長，此種「假代理、真任命」作法，形同架空立院人事同意權，再次印證「法律在我胸中」之危險心態。

基於此，無論大法官、檢察總長，抑或其他須經立院同意之重要職務，賴總統皆應以任命游主委之標準依法為民舉才，而非將憲政職位視為總統個人之政治布局，切莫在法制邁向法治以臻「良制」之路上蹉跎寶貴的民主光陰！