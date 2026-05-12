鴕鳥軍購 區域安全殭屍化

川習會將於本月十三日至十五日舉行的消息傳出後，台北政壇的敏感神經隨即被牽動。畢竟，台海議題已被視為本次雙方元首會晤的關鍵內容，而中美關係是台美和兩岸關係的上位邏輯又是不爭的事實。為此，美中領導人在會談中提及台灣，無疑會對台海周邊的地緣安全產生重要影響。

作為回應，台灣朝野各政黨經過約半年的反覆拉扯，立院終於在上周通過了總額七千八百億的軍購預算，以此試圖向內外傳遞一個訊息：無論中美互動如何變幻，台灣仍能穩住自身安全。

然而，如果仔細梳理該過程，其實頗耐人尋味：立院熱衷於審核軍購預算，媒體熱衷於藉此報導政治對立，但背後的系統性地緣安全討論，卻鮮有人問津。換言之，軍購議題更像是黨派博弈的舞台，而非戰略考量的結果。同時，複雜的區域安全問題，也絕非單靠美國提供的「戰機飛彈自助餐」就能解決。

管中窺豹，這種表面熱絡、實質策略缺位的現象，顯然就是「區域安全殭屍化」的表現—台灣既未主動塑造區域安全機制，也未開拓多元管道緩解潛在危機，而是被動等待局勢發展後再作反應。本次軍購案就是如此，正是川習會臨近，朝野才在壓力下匆匆達成「共識」。更嚴重的是，這種反應充滿「外包」意味—不僅將安全寄託於美國，還把複雜的地緣議題簡化為軍購即可解決一切的迷思。

上述種種凸顯了台灣地緣安全的根本困境：鴕鳥主義甚多，長期秉持著一種押注華府，透過利益輸送就可以維持自身安全，缺乏策略主動，缺乏建設性思考，更無長期布局的心態。而這種心態的結局就是一旦情況突變，便會陷入難以挽救的局面。

中東局勢的發展就提供了一個鮮明的鏡鑑。近期，沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及與巴基斯坦試圖建立新的「四方機制」，以應對美以伊戰爭後的航運中斷、能源供應危機與區域安全威脅。

然而，由於缺乏先期戰略前瞻與內部協調，這些臨時促成的危機管理收效有限。巴基斯坦在停火後才向沙烏地阿拉伯部署戰機；埃及即便接受盟友財政援助，也未提供關鍵軍事支援；土耳其在以色列空襲下，僅停留在加入國防聯盟討論，尚未形成實質協議。

顯然，這些事件都在提醒台灣，如果繼續依賴單邊外援和「軍購自助餐」，缺乏自主戰略判斷、區域合作與多邊協調機制，一旦印太角力持續升級，就很可能陷入被動甚至無力應對的困境。由此，三個觀點或許值得思考：

第一，戰略前瞻勝於即時軍購。盲目堆積武器，不等於安全。

第二，對外合作不可忽視。單靠美國承諾，無法確保真正的危機管理能力。

第三，內部政治需超越黨派之爭，培養理解中美互動及區域複雜性的戰略人才，建立長期穩定的安全政策。正如蘇起教授過去在演講中所批評的，民進黨內部大部分人不懂國際關係，他們對國際關係的陌生程度超出想像。

因此，台灣的安全挑戰，從來不只是武器和預算的競賽，更是戰略思維的考驗。若能從此汲取經驗，不再單邊依賴美國，而是主動塑造區域安全策略，或許才能在風雲莫測的國際動盪中，贏得真正的生存空間。