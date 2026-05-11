文化底蘊 不該淪政治速成犧牲品

近期台電更新企業識別字體，各界多聚焦於字體美學與百萬等級的經費是否合理。但筆者認為，此事件更值得討論的，其實是字體背後的文化底蘊，以及當前政治氛圍中的利益與速成文化問題。

在文化層面上，字體本身不只是單純的視覺設計。藝術形式原本就帶有主觀意識，對於「好不好看」，每個人自然有不同見解；然而書法作為中華文化數千年來的重要藝術，其價值從來不僅止於外觀，而是背後承載的歷史情感、時代背景與人格精神。

譬如顏真卿的〈祭姪文稿〉被譽為「天下第二行書」，不僅是因為該篇記錄著歷史情感與家族忠烈故事，其塗抹多處的字跡不被視為作品的缺點，反而成為情感真實流露的重要價值。又如蘇軾〈寒食帖〉，寫於其遭貶黃州之際，字裡行間充滿人生失意與蒼涼感受，即便有許多修改痕跡，依然被後世視為極具獨創性的書法經典。

同樣地，于右任參與眾多民國重大歷史事件，他的人生與近代中國史密不可分。他被譽為「當代草聖」，其草書不只是藝術作品，更是種文化符號與歷史記憶。台電長年使用的六字墨寶，早已超越單純企業識別，而成為人們共同記憶的一部分，其辨識度與歷史象徵意義，並非一般電腦字體所能輕易取代。

即使部分人士以「不知名同仁臨摹」或該字跡並非「原樣重現」等理由試圖淡化其價值，也難以抹滅其背後所承載的文化傳承與歷史意義。許多文化資產的重要性，不在於是否百分之百「原件重現」，而在於它是否仍延續一個時代的精神與集體記憶。

另一方面，這起事件也反映出當前政治氛圍中的速成文化。許多公共議題往往被包裝成短線政治操作的工具，透過意識形態表態迅速獲取聲量，卻非真正回應人民最在意的核心問題。

就台電改企業識別字體而言，是否成為政治表態工具？其中又有多少利益交換、多少與政府關係良好的特定人士或廠商從中獲益，更是社會關注焦點。若無法真正提升公共利益，恐怕不符合成本效益原則。

尤其，台電真正面臨的，是長期虧損累積逾三千五百億元、電網韌性不足、設備老舊，以及能源供需失衡等問題。無論公司招牌換成何種字體，都無法改變其經營困境。社會真正關心的是供電是否穩定、電價是否合理，以及台灣未來能源政策究竟該如何走下去。

台灣能源政策早已沒有太多可浪費的空間，台電與其改企業識別字體，不如盡快實現穩定供電、強化能源韌性，以支撐高科技與ＡＩ產業發展。這樣的務實作為，才是真正符合全民利益的「天下利」。