快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

文化底蘊 不該淪政治速成犧牲品

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）

近期台電更新企業識別字體，各界多聚焦於字體美學與百萬等級的經費是否合理。但筆者認為，此事件更值得討論的，其實是字體背後的文化底蘊，以及當前政治氛圍中的利益與速成文化問題。

在文化層面上，字體本身不只是單純的視覺設計。藝術形式原本就帶有主觀意識，對於「好不好看」，每個人自然有不同見解；然而書法作為中華文化數千年來的重要藝術，其價值從來不僅止於外觀，而是背後承載的歷史情感、時代背景與人格精神。

譬如顏真卿的〈祭姪文稿〉被譽為「天下第二行書」，不僅是因為該篇記錄著歷史情感與家族忠烈故事，其塗抹多處的字跡不被視為作品的缺點，反而成為情感真實流露的重要價值。又如蘇軾〈寒食帖〉，寫於其遭貶黃州之際，字裡行間充滿人生失意與蒼涼感受，即便有許多修改痕跡，依然被後世視為極具獨創性的書法經典。

同樣地，于右任參與眾多民國重大歷史事件，他的人生與近代中國史密不可分。他被譽為「當代草聖」，其草書不只是藝術作品，更是種文化符號與歷史記憶。台電長年使用的六字墨寶，早已超越單純企業識別，而成為人們共同記憶的一部分，其辨識度與歷史象徵意義，並非一般電腦字體所能輕易取代。

即使部分人士以「不知名同仁臨摹」或該字跡並非「原樣重現」等理由試圖淡化其價值，也難以抹滅其背後所承載的文化傳承與歷史意義。許多文化資產的重要性，不在於是否百分之百「原件重現」，而在於它是否仍延續一個時代的精神與集體記憶。

另一方面，這起事件也反映出當前政治氛圍中的速成文化。許多公共議題往往被包裝成短線政治操作的工具，透過意識形態表態迅速獲取聲量，卻非真正回應人民最在意的核心問題。

就台電改企業識別字體而言，是否成為政治表態工具？其中又有多少利益交換、多少與政府關係良好的特定人士或廠商從中獲益，更是社會關注焦點。若無法真正提升公共利益，恐怕不符合成本效益原則。

尤其，台電真正面臨的，是長期虧損累積逾三千五百億元、電網韌性不足、設備老舊，以及能源供需失衡等問題。無論公司招牌換成何種字體，都無法改變其經營困境。社會真正關心的是供電是否穩定、電價是否合理，以及台灣未來能源政策究竟該如何走下去。

台灣能源政策早已沒有太多可浪費的空間，台電與其改企業識別字體，不如盡快實現穩定供電、強化能源韌性，以支撐高科技與ＡＩ產業發展。這樣的務實作為，才是真正符合全民利益的「天下利」。

台電 設計 字體

延伸閱讀

台電：新企業識別多用於數位 建物招牌沿用舊字體

換logo評價兩極 台電回應了：年輕同仁居多 期待公司發展新意象

我們真的理解「大學生就業力」嗎？ 從能力本質到教育設計的再思考

聯合報黑白集／台電、行天宮、鼎泰豐

相關新聞

大屋頂下／從「反獨促統」到「反獨緩統」—習近平的下台階上台階

本文一開始，借位中共的視角落筆。

母親心事 孩子「三十不立」

今天是母親節，為人母親各有各的快樂，也各有各的煩惱。近年來，身邊許多當母親的朋友最掛心的是，孩子不婚、不育、不離巢，工作一個換過一個，像長不大的孩子。

不值錢但價值無限的禮物

住澎湖的母親離世十九年。今日母親節，我已有足夠的經濟能力得以送她最想要的禮物，卻只能遙向天邊，向心中最可敬的她，道聲「願我一輩子辛苦、已在天上的媽媽，母親節安好」。

年輕人瘋台股 別賠掉人生

台股近期屢創新高，讓許多人燃起財富自由的想像。股市繁榮固然是台灣產業實力與資本市場活絡的展現，然而，筆者在教學現場觀察到，學生課餘討論的內容不再只是課業與社團，而是更多聚焦於「台積電」、「ＥＴＦ」、「當沖」與「融資」等話題。當尚未具備穩健財務基礎的年輕人開始將短線獲利視為人生捷徑時，台股創新高背後的隱憂，值得社會共同省思。

讀家觀點／守護精神自主 莫讓AI代替思考

五月《經濟學人》一篇關於「無限滑動」與科技巨頭認知剝削的專題，再次揭開了一個愈趨嚴峻的現實：科技公司爭奪的早已不只是用戶時間，而是人的注意力、情緒與思考能力本身。

科技紅利集中 庶民生活失落

主計總處日前發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，ＡＩ伺服器與半導體出口推升台灣站上全球供應鏈核心，台股突破四萬點、市值屢創新高，外界普遍形容台灣迎來ＡＩ黃金時代。然而，另一方面，房價所得比仍超過九倍，台北市更接近十五倍，租金、電價與物價同步走高，「ＧＤＰ狂飆、生活無感」的落差持續擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。