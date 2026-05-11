換掉于右任墨寶 就有新意象？

台電更換「台灣電力公司」標準字，引起了廣泛討論，有人認為賠錢的公司刻意花錢改ＬＯＧＯ換掉于右任的墨寶；所謂台電ＬＯＧＯ包含圓形商標、中英文標準字，大家關注的「台灣電力公司」六個字，在設計界或廣告界稱為標準字，只是ＬＯＧＯ的一部分，而不是全部。

換掉于右任的字，很多人不捨，這是當年台電以兩顆西瓜換來的墨寶，裡面有著多少困頓年代的交情和故事，但台電發文表示，「許多同仁期待公司發展新的意象」，因此希望透過新的企業識別塑造年輕、勇於改變的新意象，外界無需帶著政治眼光過度聯想。

換標準字的字體就會有「新意象」？台電這麼大的企業體，只換標準字字體，就和我們尋常人家買了個新杯墊，就期待客廳氣象煥然一新一樣，是不切實際的想像，台電聲明中的企業識別系統，在學理上有嚴格的規範，企業識別系統（CIS：Corporate Identity System）係指企業經營理念與精神文化，運用整體傳播系統，傳達給企業周遭的公眾（包括企業內部與社會大眾），以促其對企業產生一致的認同感與價值觀；亦即將企業之經營理念，利用視覺之設計，予以統一化、秩序化及系統化，並配合相關活動，以塑造具體之企業形象。

因此推動ＣＩＳ首先要確定企業的理念識別（ＭＩ），然後經由圖案或符號及色彩的設計，使企業的理念視覺化，產生視覺識別（ＶＩ），此外再配合企業之活動，形成行為識別（ＢＩ），以傳達企業理念。

理念識別（Mind Identity）是經營理念的確立，透過ＭＩ傳達企業經營哲學，通常會用一句口號來呈現，如Nokia的「科技始終來自人性」。企業經營理念方針是企業識別系統基本精神所在，也是整個企業識別系統運作的原動力，經由理念的確立，以影響企業內部的精神、活力與制度。

其次是視覺識別（Visual Identity），將理念的符號化、視覺化，即ＬＯＧＯ、標準字、標準色的設計，ＶＩ會呈現在文具、名片、辦公場所、車輛，以及對外宣傳品上；ＶＩ的設計必須扣連ＭＩ，經由組織化、系統化與統一的視覺識別計畫傳播企業理想與經營訊息，塑造企業獨特的形象，以達到企業識別的目標。

最後是行為識別（Behavior Identity），即理念的推展與傳播，包含透過員工訓練、廣告、公關活動進行宣導；亦即經由ＢＩ的推展，形成組織的管理與教育，並擴及對社會公益活動的參與，及對消費者服務品質的提升，以塑造整體的、良好的企業形象。

不知道這次新的企業識別系統中，台電的理念識別與行為識別有沒有隨之更新？新的ＬＯＧＯ商標與英文標準字變動不大，不細看還真的看不出來，但標準字大幅改變，宛如電腦檔案字；當然設計乍看很難說出好壞，不過可以用以下的方法去檢視之。

一是新標準字拿來和其他國營企業標準字並列，有沒有更突出？

二是新舊標準字並列，哪一種鑑別度比較高？

錢的確可以買到很多東西，但不能買到歷史，九十六萬設計費是不貴，但心痛的是歷史與文化被丟進垃圾桶。