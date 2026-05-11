兩岸觀光新局 錢潮才是考驗

疫情後觀光市場快速復甦，兩岸卻走出不同軌跡：中國大陸呈現「國內熱、入境冷、出境回暖」，台灣則是「出境爆發、入境慢熱、國旅轉型」，反映兩岸觀光體質與經濟結構上的差異。

日前學校畢業六十年同學會，主辦同學特別安排前往中國大陸兼具人文歷史、風土民情與特殊地質景觀的峽谷山城，以及充滿科技感與現代化建設的大型城市旅遊。中國大陸的優勢，在於龐大的內需市場，近年又積極推動數位化與「文旅融合」，透過智慧景區、沉浸式體驗與城市ＩＰ操作，帶動短途與深度旅遊風潮。

然而，中國大陸的隱憂同樣清楚。首先是「旺丁不旺財」。以筆者實地觀察為例，景區雖人潮洶湧，但不少遊客偏向短途與低消費模式，甚至「只看風景、不進商店」，反映民眾消費更趨理性與保守。

其次，入境市場復甦偏慢，國際吸引力仍待修復。

再者，旅宿與景區供給快速擴張，也導致同質化競爭與利潤下降。整體而言，大陸觀光仍偏向「量的回補」，尚未完全轉向「質的成長」。

台灣觀光則呈現另一種結構。我們的優勢在於精緻服務、高品質與高消費。二○二五年來台旅客為八五七萬餘人次，較前年成長百分之九，雖尚未回到疫情前高峰，但平均每人消費約一二七六美元（二○二四年），自由行比例高、停留時間長，顯示觀光附加價值不低。

但問題同樣不容忽視。首先是觀光逆差擴大，去年國人出國人次高達一八九四萬，遠高於來台旅客，形成龐大觀光消費外流。

再者，國旅吸引力下滑，假期旅遊ＣＰ值甚至低於出國，削弱國人在地旅遊意願。台灣市場規模有限且客源較集中，一旦國際局勢或區域市場變動，整體觀光產業便容易受到衝擊。

未來關鍵在於補足各自缺陷。對中國大陸而言，山川景觀、歷史文化與民俗故事極具深度，只要持續提升服務品質、制度透明度與國際友善環境，由「流量導向」轉向「價值導向」，仍大有可為。

對台灣來說，除了政策提供國旅補助外，更需提升創意與科技元素，加強景觀維護與特色營造，強化國際行銷與航線布局，並檢討國旅價格與品質落差，重建國人的信心。

兩岸之間的觀光競爭不再只是景點之爭，而是體驗與價值之爭。人潮可以回來，錢潮才是真正考驗。

誰能讓旅客願意留下來、多停留、多消費，誰才能在競爭中占據優勢。