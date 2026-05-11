科技紅利集中 庶民生活失落

主計總處日前發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，ＡＩ伺服器與半導體出口推升台灣站上全球供應鏈核心，台股突破四萬點、市值屢創新高，外界普遍形容台灣迎來ＡＩ黃金時代。然而，另一方面，房價所得比仍超過九倍，台北市更接近十五倍，租金、電價與物價同步走高，「ＧＤＰ狂飆、生活無感」的落差持續擴大。

ＡＩ紅利高度集中於少數產業。台灣科技業雖撐起出口與投資，但整體就業人口占比仍不到兩成，多數勞動力仍集中在服務業與中小企業。台積電市值突破二十兆元、ＡＩ概念股漲幅動輒五成以上，但住宿餐飲業平均月薪仍不到四萬元，服務業長期缺工卻難以加薪。少數人享受資本利得，多數人停留在薪資停滯，結構性落差正在固化。

近年來，台灣經濟成長過度依賴電子與ＡＩ產業鏈，出口與投資動能高度集中，讓整體繁榮呈現單點推升的結構。當成長紅利主要流向少數企業與資本市場，社會自然出現分配失衡的疑慮。

政府的經濟政策若只追求亮眼的數字，而忽略跨產業與不同所得階層的均衡受益，長期下去，將會使中低所得族群被排除在成長之外，不僅削弱消費能力，也會讓社會階層逐漸固化。一旦貧富差距持續擴大，即有可能進一步引發相對剝奪感與世代對立，甚至衍生治安壓力、政治極化與社會信任崩解等系統性問題。

政府真正面臨的挑戰，不只是如何讓ＧＤＰ持續成長，而是如何讓成長成果回到多數人身上。ＡＩ時代若只強化資本集中，將加劇階層固化；唯有讓科技紅利轉化為更廣泛的薪資提升與生活改善，落實更具均富精神的分配機制，經濟成長才不會只是少數人的盛宴，而能成為整體社會的共同進步。