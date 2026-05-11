快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

科技紅利集中 庶民生活失落

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）

主計總處日前發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，ＡＩ伺服器與半導體出口推升台灣站上全球供應鏈核心，台股突破四萬點、市值屢創新高，外界普遍形容台灣迎來ＡＩ黃金時代。然而，另一方面，房價所得比仍超過九倍，台北市更接近十五倍，租金、電價與物價同步走高，「ＧＤＰ狂飆、生活無感」的落差持續擴大。

ＡＩ紅利高度集中於少數產業。台灣科技業雖撐起出口與投資，但整體就業人口占比仍不到兩成，多數勞動力仍集中在服務業與中小企業。台積電市值突破二十兆元、ＡＩ概念股漲幅動輒五成以上，但住宿餐飲業平均月薪仍不到四萬元，服務業長期缺工卻難以加薪。少數人享受資本利得，多數人停留在薪資停滯，結構性落差正在固化。

近年來，台灣經濟成長過度依賴電子與ＡＩ產業鏈，出口與投資動能高度集中，讓整體繁榮呈現單點推升的結構。當成長紅利主要流向少數企業與資本市場，社會自然出現分配失衡的疑慮。

政府的經濟政策若只追求亮眼的數字，而忽略跨產業與不同所得階層的均衡受益，長期下去，將會使中低所得族群被排除在成長之外，不僅削弱消費能力，也會讓社會階層逐漸固化。一旦貧富差距持續擴大，即有可能進一步引發相對剝奪感與世代對立，甚至衍生治安壓力、政治極化與社會信任崩解等系統性問題。

政府真正面臨的挑戰，不只是如何讓ＧＤＰ持續成長，而是如何讓成長成果回到多數人身上。ＡＩ時代若只強化資本集中，將加劇階層固化；唯有讓科技紅利轉化為更廣泛的薪資提升與生活改善，落實更具均富精神的分配機制，經濟成長才不會只是少數人的盛宴，而能成為整體社會的共同進步。

台積電 AI 科技

延伸閱讀

黃齊元／AI狂潮下的台灣認知混淆

陳力俊／生成式AI走向具身智慧

股市逼近4萬點 當心「荷蘭病」隱憂

聯發科（2454）狂飆破3000元買不下手？00891含發量逾12％還享15％高息

相關新聞

大屋頂下／從「反獨促統」到「反獨緩統」—習近平的下台階上台階

本文一開始，借位中共的視角落筆。

母親心事 孩子「三十不立」

今天是母親節，為人母親各有各的快樂，也各有各的煩惱。近年來，身邊許多當母親的朋友最掛心的是，孩子不婚、不育、不離巢，工作一個換過一個，像長不大的孩子。

不值錢但價值無限的禮物

住澎湖的母親離世十九年。今日母親節，我已有足夠的經濟能力得以送她最想要的禮物，卻只能遙向天邊，向心中最可敬的她，道聲「願我一輩子辛苦、已在天上的媽媽，母親節安好」。

年輕人瘋台股 別賠掉人生

台股近期屢創新高，讓許多人燃起財富自由的想像。股市繁榮固然是台灣產業實力與資本市場活絡的展現，然而，筆者在教學現場觀察到，學生課餘討論的內容不再只是課業與社團，而是更多聚焦於「台積電」、「ＥＴＦ」、「當沖」與「融資」等話題。當尚未具備穩健財務基礎的年輕人開始將短線獲利視為人生捷徑時，台股創新高背後的隱憂，值得社會共同省思。

讀家觀點／守護精神自主 莫讓AI代替思考

五月《經濟學人》一篇關於「無限滑動」與科技巨頭認知剝削的專題，再次揭開了一個愈趨嚴峻的現實：科技公司爭奪的早已不只是用戶時間，而是人的注意力、情緒與思考能力本身。

科技紅利集中 庶民生活失落

主計總處日前發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，ＡＩ伺服器與半導體出口推升台灣站上全球供應鏈核心，台股突破四萬點、市值屢創新高，外界普遍形容台灣迎來ＡＩ黃金時代。然而，另一方面，房價所得比仍超過九倍，台北市更接近十五倍，租金、電價與物價同步走高，「ＧＤＰ狂飆、生活無感」的落差持續擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。