讀家觀點／守護精神自主 莫讓AI代替思考

五月《經濟學人》一篇關於「無限滑動」與科技巨頭認知剝削的專題，再次揭開了一個愈趨嚴峻的現實：科技公司爭奪的早已不只是用戶時間，而是人的注意力、情緒與思考能力本身。

「注意力經濟」並不是新概念。美國學者Herbert Simon便曾指出：當訊息愈來愈豐富，人類真正稀缺的資源，將變成「注意力」。因為人的專注力有限，誰能占據人的注意力，誰就掌握了商業價值。但ＡＩ的出現，讓這種競爭進入了新的質變階段。

過去的社交平台，主要依靠演算法吸引用戶停留更久；生成式ＡＩ則進一步預測人的行為、情緒與心理節奏。平台不僅知道你喜歡什麼，還逐漸知道你何時焦慮、何時孤獨、何時最容易被誘導消費，甚至何時最容易接受某種觀點。

這意味資本對人的「開發」，已從工業時代的勞動剝削、互聯網時代的數據剝削，到ＡＩ時代更深層的「認知剝削」。而這種剝削最危險之處，就像短影音不斷地推送、無限滑動設計、ＡＩ自動摘要、個性化推薦，看似讓生活更輕鬆，卻也不斷削弱人主動思考與深度閱讀的能力。人在不知不覺中，愈來愈習慣被演算法安排情緒、安排興趣，甚至安排世界觀。

過去，人必須主動查找資料、閱讀、比較、判斷；現在，ＡＩ會直接生成答案、濃縮內容、替你完成思考過程。長期下來，人容易失去耐心、深度專注與獨立判斷能力。

因此，真正值得擔憂的，並不是「機器會不會取代人」，而是「人會不會慢慢放棄思考」。這也是為什麼，「以人為中心」的數位契約，已成為ＡＩ時代最重要的公共議題之一。

例如，科技平台不能再把自己定義成「中立工具」。平台實際上已具備類似公共基礎設施的社會影響力。既然金融體系需監管、藥品需倫理審查，那麼平台也必須承擔相應責任。未來社會或許需要建立新的「認知倫理」規範。像限制成癮性設計、提高推薦算法透明度、保護未成年人免受情緒操控，並賦予用戶關閉個性化推送的權利。

更重要的是，人類社會必須重新確認：人的思考能力，不能完全外包給ＡＩ。因為人類的判斷力與專注力，並不像機器零件那樣固定存在，一旦長期不使用，就會逐漸退化。這意味未來教育最重要的任務，將不再只是知識傳授，而是保護人的深度閱讀能力、長期專注能力，以及獨立思考能力。亦即，未來最珍貴的競爭力，也許並非「會不會使用ＡＩ」，而是「能否在ＡＩ包圍下，依然保持完整的人格與清醒的判斷」。

廿世紀的工人運動，爭取的是勞動者的工時與權益；而廿一世紀後半葉，人類或許需要開始爭取「注意力主權」：包括不被無限推送持續打擾的權利、不被演算法情緒操控的權利，以及知道平台為何向自己推薦某種內容的權利。

ＡＩ可以成為人類文明的重要工具，也可能把人推向更加碎片化、淺層化與被操控的生活。當「注意力」成為新時代最昂貴的資源後，人類最終需要守護的，也許已不僅是隱私，而是精神自由本身。