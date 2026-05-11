快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人瘋台股 別賠掉人生

聯合報／ 蘇緯政／大學講師（新北市）

台股近期屢創新高，讓許多人燃起財富自由的想像。股市繁榮固然是台灣產業實力與資本市場活絡的展現，然而，筆者在教學現場觀察到，學生課餘討論的內容不再只是課業與社團，而是更多聚焦於「台積電」、「ＥＴＦ」、「當沖」與「融資」等話題。當尚未具備穩健財務基礎的年輕人開始將短線獲利視為人生捷徑時，台股創新高背後的隱憂，值得社會共同省思。

股市上漲最容易讓人產生錯覺，以為自己具備穩定獲利能力。尤其在媒體與社群的推波助瀾下，短線致富故事被不斷放大，虧損與風險卻常被忽略。於是，有人因短期獲利便辭去穩定工作，轉而成為全職投資人；有人不斷提高融資部位，甚至以信貸或房屋抵押貸款籌措資金，再投入波動劇烈的股市。這表面上是追求財富自由，實際上卻可能是將人生安全網暴露在市場風險中。

對年輕世代而言，最大的危機不只是賠錢，而是投資觀念可能被扭曲。投資本應建立在長期紀律、風險分散、財務規畫與基本面判斷之上。若把當沖、融資追價、聽消息買股等投機操作誤認為投資，就容易將資本市場當成賭場。一旦行情反轉，保證金遭追繳、部位被迫斷頭，甚至違約交割，都可能迅速發生。若資金來源涉及抵押或借貸，市場回檔就不只是個人投資失利，而可能演變成沉重的債務與生活壓力。

全民瘋股市也可能加劇資源配置失衡，並擴大貧富差距。當資金追逐少數熱門題材，有資產者因股價上漲而財富迅速增長，資產較少者則可能在焦慮中追高。實體經濟、專業累積與長期儲蓄的價值，也可能在市場狂熱中被淡化。倘若整體社會在高點同步加槓桿，一旦遭遇大幅回檔，泡沫破裂的代價將衝擊家庭財務與社會穩定。

因此，主管機關應強化融資、當沖與高風險交易的風險揭露，對年輕投資人與高槓桿交易者加強警示。此外，針對民眾以信貸或房貸資金投入股市的現象，金融機構也應落實授信審查與風險提醒。更根本的是，應將金融素養與理財教育提早納入教育現場，讓學生學會現金流管理、負債比控制、資產配置與最壞情境評估，理解投資股票不是快速致富工具，而應建立在對企業價值與風險承擔的綜合判斷之上。

台股創新高值得肯定，但愈在高點，愈需要「居高思危」。股市可以是民眾分享經濟成果的管道，但不應成為全民加槓桿的集體冒險。真正穩健的財富累積，不能靠一時行情豪賭，而應建立在理性、紀律與風險意識之上。

台積電 台股 資本市場

延伸閱讀

連年輕人都瘋炒股！他憂「市場過熱」恐重演2021歷史

質押水龍頭關了會衝擊台股？他憂「新青安2.0」：斷頭賣壓恐踩踏

台股狂漲準備崩盤？ 專家搖頭「還有1大利多」：漲得讓你昏倒

信貸投資利率抓5％內！Ziv學長推買0050與房地產：學貸別急著還

相關新聞

大屋頂下／從「反獨促統」到「反獨緩統」—習近平的下台階上台階

本文一開始，借位中共的視角落筆。

母親心事 孩子「三十不立」

今天是母親節，為人母親各有各的快樂，也各有各的煩惱。近年來，身邊許多當母親的朋友最掛心的是，孩子不婚、不育、不離巢，工作一個換過一個，像長不大的孩子。

不值錢但價值無限的禮物

住澎湖的母親離世十九年。今日母親節，我已有足夠的經濟能力得以送她最想要的禮物，卻只能遙向天邊，向心中最可敬的她，道聲「願我一輩子辛苦、已在天上的媽媽，母親節安好」。

年輕人瘋台股 別賠掉人生

台股近期屢創新高，讓許多人燃起財富自由的想像。股市繁榮固然是台灣產業實力與資本市場活絡的展現，然而，筆者在教學現場觀察到，學生課餘討論的內容不再只是課業與社團，而是更多聚焦於「台積電」、「ＥＴＦ」、「當沖」與「融資」等話題。當尚未具備穩健財務基礎的年輕人開始將短線獲利視為人生捷徑時，台股創新高背後的隱憂，值得社會共同省思。

讀家觀點／守護精神自主 莫讓AI代替思考

五月《經濟學人》一篇關於「無限滑動」與科技巨頭認知剝削的專題，再次揭開了一個愈趨嚴峻的現實：科技公司爭奪的早已不只是用戶時間，而是人的注意力、情緒與思考能力本身。

科技紅利集中 庶民生活失落

主計總處日前發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，ＡＩ伺服器與半導體出口推升台灣站上全球供應鏈核心，台股突破四萬點、市值屢創新高，外界普遍形容台灣迎來ＡＩ黃金時代。然而，另一方面，房價所得比仍超過九倍，台北市更接近十五倍，租金、電價與物價同步走高，「ＧＤＰ狂飆、生活無感」的落差持續擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。