年輕人瘋台股 別賠掉人生

台股近期屢創新高，讓許多人燃起財富自由的想像。股市繁榮固然是台灣產業實力與資本市場活絡的展現，然而，筆者在教學現場觀察到，學生課餘討論的內容不再只是課業與社團，而是更多聚焦於「台積電」、「ＥＴＦ」、「當沖」與「融資」等話題。當尚未具備穩健財務基礎的年輕人開始將短線獲利視為人生捷徑時，台股創新高背後的隱憂，值得社會共同省思。

股市上漲最容易讓人產生錯覺，以為自己具備穩定獲利能力。尤其在媒體與社群的推波助瀾下，短線致富故事被不斷放大，虧損與風險卻常被忽略。於是，有人因短期獲利便辭去穩定工作，轉而成為全職投資人；有人不斷提高融資部位，甚至以信貸或房屋抵押貸款籌措資金，再投入波動劇烈的股市。這表面上是追求財富自由，實際上卻可能是將人生安全網暴露在市場風險中。

對年輕世代而言，最大的危機不只是賠錢，而是投資觀念可能被扭曲。投資本應建立在長期紀律、風險分散、財務規畫與基本面判斷之上。若把當沖、融資追價、聽消息買股等投機操作誤認為投資，就容易將資本市場當成賭場。一旦行情反轉，保證金遭追繳、部位被迫斷頭，甚至違約交割，都可能迅速發生。若資金來源涉及抵押或借貸，市場回檔就不只是個人投資失利，而可能演變成沉重的債務與生活壓力。

全民瘋股市也可能加劇資源配置失衡，並擴大貧富差距。當資金追逐少數熱門題材，有資產者因股價上漲而財富迅速增長，資產較少者則可能在焦慮中追高。實體經濟、專業累積與長期儲蓄的價值，也可能在市場狂熱中被淡化。倘若整體社會在高點同步加槓桿，一旦遭遇大幅回檔，泡沫破裂的代價將衝擊家庭財務與社會穩定。

因此，主管機關應強化融資、當沖與高風險交易的風險揭露，對年輕投資人與高槓桿交易者加強警示。此外，針對民眾以信貸或房貸資金投入股市的現象，金融機構也應落實授信審查與風險提醒。更根本的是，應將金融素養與理財教育提早納入教育現場，讓學生學會現金流管理、負債比控制、資產配置與最壞情境評估，理解投資股票不是快速致富工具，而應建立在對企業價值與風險承擔的綜合判斷之上。

台股創新高值得肯定，但愈在高點，愈需要「居高思危」。股市可以是民眾分享經濟成果的管道，但不應成為全民加槓桿的集體冒險。真正穩健的財富累積，不能靠一時行情豪賭，而應建立在理性、紀律與風險意識之上。